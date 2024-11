Gala Montes confiesa que no estudió la prepa, ¿Sian Chiong tenía razón?

La actriz Gala Montes, quien se destacó como finalista en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, abrió su corazón y compartió detalles de su vida y su historia académica durante una reciente entrevista en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Gala abordó el tema porque se volvió polémico cuando Sian Chiong lanzó una revelación en el reality y compartió que la actriz no había completado sus estudios profesionales, lo que se convirtió en tema de conversación en redes sociales y en algunos ataques públicos en el programa, como el del conductor Adrián Marcelo.

En la entrevista con Yordi Rosado, Gala explicó las dificultades que atravesó en su niñez para equilibrar sus estudios con su incipiente carrera artística, algo que la alejó de la educación formal. La actriz, quien ahora tiene 24 años, confesó que siempre fue una estudiante distraída, y aunque no ha sido diagnosticada, sospecha que padece déficit de atención. “Era muy distraída. No soy diagnosticada, pero creo que tengo déficit de atención, o sea, como que soy muy acelerada; más de media hora poniéndole atención a alguien, si no lo hago ahorita a los 24 que tengo mis convicciones claras, dijo, refiriéndose a lo difícil que le resultaba seguir el método tradicional de enseñanza en el salón de clases.

Gala también recordó con dolor algunas de las situaciones que vivió en la escuela, donde no se sintió comprendida por sus maestros. En su mente, el foco estaba en su carrera artística, no en los libros. “Los maestros me decían cosas bien feas y pues yo me tenía que defenderme porque de alguna forma yo estaba trabajando y mi corriente en la escuela era trabajar. Mi mamá me decía qué responderles como ‘usted compró la plaza’”, explicó, y relató que, a pesar de los obstáculos, lograba buenos resultados académicos, alcanzando 8 de calificación “por mérito propio, sin pagarle a nadie”.

A pesar de todo, fue un episodio particularmente doloroso el que la llevó a abandonar sus estudios de manera definitiva. Una de sus maestras la ridiculizó en el salón por no entender los puntos decimales, un momento que la actriz considera crucial en su decisión de dejar la escuela.

“Un día una maestra me ridiculizó en el salón porque no aprendí a hacer los puntos decimales. Siento que cuando estás aprendiendo no te deben hacer sentir tonto y siento que eso me hizo sentir ella y desde ahí dije ‘Yo no vuelvo a estudiar’... ahí se fueron mis ganas de estudiar”, compartió.

A pesar de este tropiezo, Gala encontró formas creativas de seguir adelante. Durante su tiempo en la escuela, compraba los apuntes y tareas a sus compañeros a cambio de regalos importados desde Estados Unidos. “Yo tenía mi business (negocio) en la escuela. Me iba a Miami, traía muchos productos… mis amigas me hacían los cuadernos y así pasé la escuela”, reveló entre risas.

Gala Montes está decidida a terminar sus estudios

Finalmente, Gala expresó su deseo de continuar con su preparación académica y cursar la preparatoria en los próximos meses, motivada por las recomendaciones de amigos cercanos. Aclaró que, aunque en su momento no quiso estudiar, las circunstancias no le permitían llevar una doble vida entre la escuela y el trabajo. “No es que uno no quiera estudiar, pero también uno trabaja desde niña. Yo hacía doble chamba, después de un llamado me iba a la escuela”, concluyó.

