Crista quiere el perdón de Gala Montes, su hija, ahora que salió de La casa de los famosos México

Para nadie es secreto que Gala Montes antes de ingresar a La casa de los famosos México pasó por una crisis familiar con su madre Crista Montes.

En julio de este año, TVNotas te dio a conocer, en exclusiva, que Gala Montes no solo despidió a su madre como su mánager, sino que también la había “dejado a su suerte”. Esto nos lo contó la propia Crista.

Por supuesto, la actriz negó estas acusaciones y aseguró que su mamá solo quería “vivir a sus costillas”. También aseveró que Crista la maltrataba de forma física y psicológica. En respuesta, la mamá de Gala afirmó que la actriz era quien la agredía y hasta la retó a llevar este asunto al ámbito legal, sosteniendo que tenía muchas pruebas a su favor.

Gala, quien quedara en tercer lugar dentro de la competencia, vivió un emotivo reencuentro con su madre gracias a una sorpresa preparada por la producción del reality show. A pesar de haber ingresado al programa con el objetivo de tomar distancia con su mamá, Gala no pudo ocultar la nostalgia que sentía por su progenitora en todo el reality.

Es por eso que durante la gala del 25 de septiembre, la producción le obsequió un video mensaje de su madre, quien expresó su orgullo y admiración por su hija. Visiblemente conmovida, Gala agradeció el gesto y reafirmó el profundo amor que siente por su madre, prometiendo buscarla tan pronto como termine su participación en el programa.

Su segundo reencuentro se dio una vez que salió de La casa, pues al final de la alfombra roja su hermana Beba Montes y su sobrina la esperaban. Sin embargo, la sorpresa fue su madre, quien entro con un ramo de flores. El encuentro causo debate en redes pues Gala había dicho que no quería a su madre cerca durante su participación aunque ahora que ha salido, durante una rueda de prensa dijo que su madre siempre sera el amor de su vida.

Hasta ahora no se sabe si ambas ya tiene comunicación o Gala sigue asilada de su familia por la gira de medios que todos los exhabitantes han hecho al salir. Sin embargo, ya corre un video por Internet donde minutos antes de recibir en brazos a su hija, la prensa abordó a Crista para preguntarle sobre que reflexión se lleva tras ver a su hija en el reality y asegura no volver a hacer público un problema familiar.

Fue para el canal de Ernesto Buitrón en YouTube que la madre de Gala aseguró que todo este problema mediático le ha dejado una gran enseñanza y es no hacer público sus problemas familiares.

Crista Montes

“Bueno, a mí esto me ha dejado una gran enseñanza.porque no se le da gusto con nada., entendí que no tengo por qué dar explicaciones absolutamente de nada. Ahorita sí doy entrevistas porque bueno, ya la regué, me han pedido muchas entrevistas y sí lo doy porque, pues, porque me las han pedido y por educación y por darle seguimiento, pero si lo peor fue haberlo hecho público, eso es una gran enseñanza que no hay que hacer públicos los problemas familiares.”