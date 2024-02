Cristian Castro invita a Luis Miguel a su concierto con Yuri: “Ese papucho tiene que venir”

El pasado miércoles 21 de febrero, Yuri y Cristian Castro deleitaron a sus fans con su primer concierto en el Auditorio Nacional, donde lograron un contundente sold out. Al concierto acudieron invitados especiales como Verónica Castro, Pati Chapoy, Sofía Castro y Mariela, la nueva novia de Cristian.

Sin duda, esta presentación fue un rotundo éxito dado que el regreso al escenario de ‘el Gallito feliz’ dejó cautivado a todo el público. No obstante, Castro confesó que espera deleitar a miles de personalidades del medio, entre ellos, Luis Miguel. ¡Lo recibirá con los brazos abiertos!

Cristian Castro invita a Luis Miguel a uno de sus conciertos

Pese a que tuvieron que pasar cinco años para escuchar a Cristian Castro y a Yuri a dueto debido a sus agendas apretadas, ambos lo hicieron posible y sorprendieron al público con sus grandes éxitos.

Por esta razón, el hijo de Verónica Castro no dudó en lanzar una contundente invitación a quien sería su amigo, ‘el Sol de México’.

En entrevista para Ventaneando, el intérprete de Azul agradeció a todas las personalidades que se dieron cita en el coloso de Reforma para escucharlo cantar. Sin embargo, destacó que aún hay más famosos que espera en su gran show y qué mejor que sea Luis Miguel.

Recordemos que Cristian Castro también asistió a uno de los conciertos de Luismi en Argentina. Los asistentes se sorprendieron al ver a Cristian en la Movistar Arena y lo captaron en primera fila cantando a todo pulmón la letra de la canción Suave de Luis Miguel.

Por ello, Cristian, muy a su estilo, externó la siguiente invitación: “Ese papucho tiene que venir. Lo queremos tanto a mi Luismi”.

Agregó: “Es el presidente de nosotros, los varones que cantamos baladas. Lo seguimos a él. Seguimos todo su romanticismo tan lindo, su estilo. Yo estoy acá representando la balada igual que él. Me encantaría tener a mi Luismi”.

Eso no es todo, Castro subrayó que, en cuanto vea a ‘el Sol’ en una de sus presentaciones, no dudará en darle un fuerte abrazo. ¡Sería un gran detalle que no podría desaprovechar!

“Yo lo voy a abrazar como nunca lo han abrazado, así que deja que te vea, Luis”. Cristian Castro

Ojalá el intérprete de La incondicional no dude en tomarle la palabra de Cristian Castro. ¡Sería un momento épico!

