¿Cristian Castro se podría reconciliar con Ingrid Wagner? La argentina dice: “me gustaría estar con él”

La vida amorosa de Cristian Castro ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Tras anunciar su ruptura con Ingrid Wagner, reveló que había retomado su relación con Mariela Sánchez, de quien se había separado en febrero.

Si bien el cantante se mostró muy entusiasmado por esto, al final las cosas no funcionaron, pues terminó nuevamente con la empresaria por unos polémicos audios en los que la argentina se expresa muy mal de él, así como de su círculo más cercano.

En medio de todo esto, Ingrid Warner tuvo un breve enlace telefónico con ‘Ventaneando’, en el cual no solo dio su opinión sobre lo dicho por su compatriota, también confesó si existe la posibilidad de reconciliación con el mexicano.

Ingrid Wagner reacciona a los audios de Mariela Sánchez

La abogada de origen argentino afirmó estar muy “dolida” por la manera en la que Sánchez “humilló” al cantante con sus “mentiras”. Recordemos que la empresaria manifestó, entre otras cosas, que Cristian era m4l0 en la ¡nt¡m¡d4d y una persona con poca higiene.

“Muy doloroso ver cómo lo hųm¡lló. Mentira lo que dijo sobre Cristian, fue muy cruel y la verdad que no se lo merece, él le ofreció todo: la incorporó a su familia, su mamá la quiso mucho. Me parece muy desubicado. Me pareció tan injusto lo que dijo y me provocó tristeza” Ingrid Wagner

Pese a que en su momento apoyó la reconciliación, Ingrid sostuvo que Sánchez era una “persona de corazón malo”, asegurando que Castro y su familia siempre la trataron de la mejor forma.

“Me pareció una persona de corazón malo, me parece que ella 4bus0 de él, una falta de respeto absoluta. Me parece que le faltó al respeto en todo, en todo como hombre, no sé cómo explicarlo, pero me pareció muy triste”, indicó

Asimismo, señaló que su relación con Cristian Castro fue “maravillosa”, pues siempre fue muy atento con ella: “Fue una experiencia muy linda. Es una persona tranquila, cariñosa, educada. No sé en qué momento ella pudo haber visto todo eso en él. No es el Cristian que yo conocí”, indicó.

Cristian Castro con traje azul / Instagram: @cristiancastro

Ingrid Wagner aclara si habrá reconciliación con Cristian Castro

Sobre la posibilidad de una reconciliación con el cantante, Ingrid comentó que le tiene un cariño especial al artista y admitió que, si se da la oportunidad, podría retomar su noviazgo con el llamado ‘Gallito feliz’.

“El cariño siempre va a estar intacto. Me hubiera gustado conocer a Verónica. Me hubiese gustado tener la oportunidad. Yo tengo mi vida formada acá, pero si se dan las condiciones me gustaría estar con él. La verdad es que yo lo quiero muchísimo”, puntualizó.

Para finalizar, reveló que aún mantiene contacto con el cantante. Incluso, contó que, tras la filtración de los audios de Mariela, se comunicó con él para apoyarlo: “Está muy triste, abatido. Él la quería. Seguro que se desilusionó. Se dio cuenta de que no era la persona correcta”, concluyó.

