¡Cumplió! Juan Osorio asegura que Wendy Guevara ya se ganó un papel dentro de sus telenovelas

Este sábado, el productor asistió a las afueras de La casa de los famosos para mostrar su apoyo a Emilio, el hijo que tuvo con Niurka.

La casa de los famosos México se ha colocado como uno de los realities favoritos entre el público nacional, y entre todos los participantes. Una figura ha logrado robarse el corazón de todos: Wendy Guevara.

En redes sociales ya vemos memes, videos, frases y de todo lo que el ingenio mexicano es capaz para mostrar apoyo a la influencer, haciendo que su popularidad la coloque en la lista de los posibles finalistas del programa. Sin embargo, la carrera de Wendy no terminaría en el reality y es que una vez fuera, ya tiene prometido un personaje en una telenovela, ¡con Juan Osorio!

En una noche de insomnio, la favorita de muchos no podía dormir, por lo que comenzó a cuestionar a varios habitantes, y a “negociar” con muchos otros como Emilio Osorio.

Y es que sabiendo el poder de la influencia, le dijo: “Emilio dile a tu papá que me meta a una novela y no te nomino”, a lo que Emilio respondió, “Papá, mete a Wendy a una novela para que no me nomine”, declaración que hizo reír a miles de usuarios.

Y si bien dicen “pide que se te dará”, Juan Osorio ya se hizo presente y concedió lo pedido por Wendy y su hijo, Emilio, y ahora la Tiktoker, se verá en pantalla chica.

Este sábado 17 de junio, el productor se presentó a las afueras de La casa de los famosos para mostrar su apoyo a su hijo, asegurándose de que lo escuchara, pues sería el único “contacto” que tendrían.

Juan Osorio: Dile a Wendy que ya tiene personaje en la novela!



Wendy: Gracias papá Emilio! Digo papá Juan! Ay pendeja!



😂 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/PwBBYClfxD — POLLAS CAMPEONAS 3-2 ⚽️ 🐣 (@idowikeit) June 17, 2023

Sin embargo, no solo tenía un mensaje para su hijo, sino que también aprovechó para hacerle una propuesta a Wendy, que es una de las favoritas de la emisión.

“Dile a Wendy que ya tiene personaje en la novela”, se escucha decir al productor de la compañía de San Ángel, el cual es uno de los que más programas exitosos tiene en la pantalla chica.

La creadora de contenido agradeció el gesto gritándole, “Gracias papá Emilio!”, para después corregir: "¡Digo papá Juan!, ¡Ay pendej*!”. Estaba muy emocionada con el compromiso que hizo con el productor.