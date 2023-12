Daddy Yankee le dice adiós al reggaeton y hola a Jesús ¡Ya no habrá más gasolina!

¡Hubo señales y no las vimos! Y es que la gira “La última vuelta world tour” de Daddy Yankee fue su despedida del mundo musical. La noticia la dio el mismo cantante la noche del pasado domingo, durante su último concierto en Puerto Rico, lo que dejó sorprendidos a todos los presentes.

El intérprete de Gasolina aprovechó la presencia de 18 mil fanáticos en el estadio Hiram Bithorn para dar a conocer que la carrera que forjó durante 33 años había llegado a su fin para darle paso a un nuevo estilo de vida.

“Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito”, expresó conmovido.

"Daddy Yankee" es tendencia porque anunció su retiro de lo escenarios y afirmó que de ahora en adelante dedicará su vida a entregar el mensaje de Cristo.pic.twitter.com/V4m6lCLRDz — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) December 4, 2023

“Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que esos días ya terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo”

Aseguró que solo Cristo pudo darle la paz que tanto buscaba: “Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’ Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

Momentos después, Daddy Yankee reveló que tras su retiro del reguetón por motivos religiosos, utilizará toda su influencia para intentar evangelizar al mundo: “Todas las herramientas que tenga en mi poder como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el Reino”.

Además, pidió a sus fanáticos que no idolatren a ningún hombre, porque “Cristo venía”: “Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida… . ¡Por fin, llegué a la meta! Soy libre. ¡Amén!”.



Ahora está por verse si Daddy Yankee cantará pero ahora con la intención de evangelizar.

En redes, colegas y amigos aplaudieron sus palabras.

