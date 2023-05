Daff Hoffman revela que su padre, hermano de Ginny Hoffman, presuntamente abusó de ella

-Daff Hoffman aclaró en redes sociales que el abuso emocional y físico fue por parte de su padre, pero el abuso sexual fue por otra persona.

En medio del delicado proceso legal que enfrenta Alexa, hija de Ginny Hoffman, contra su progenitor, el actor Héctor N, a quien acusó de presunto abuso; la prima de la joven rompió el silencio y habló sobre todos los conflictos que hay al interior de la familia Hoffman, entre los cuales se encuentran más casos de presunto abuso.

En entrevista para el matutino Sale el Sol, Daffne Hoffman alzó la voz y denunció públicamente a su padre, David Hoffman, hermano de Ginny Hoffman, de presuntamente haber abusado de ella hace varios años, el cual habría encubierto su familia para que no se hablara de eso.

Daff Hoffman se sinceró de los abusos que vivió por parte de su padre / YouTube: Sale el Sol

“Fui una niña que vivió violencia no solamente sexual, sino también emocional y física por parte de mi papá, el cual pues fue una situación muy difícil para mí crecer así”, mencionó Daff, previo a asegurar que cuando pidió el apoyo de su familia, ésta le dio la espalda.

Aunque eso no fue todo, pues tras ser cuestionada por la conductora Joanna Vega-Bietsro sobre el parentesco con Alexa Hoffman, Daffne explicó que ella es hija del hermano mayor de Ginny, con quien también habría ido en busca de ayuda para protegerse de su presunto abusador, pero obteniendo a cambio una petición de no decir nada para no meter en problemas a David Hoffman.

“Por más que busqué la protección de mi familia siendo una niña, una adolescente, sus consejos fueron ‘no hables, no comentes nada, vas a meter a tu papá en problemas, quién va a cuidar a tu mamá’, ya que mi mamá vivió mis primeros años de vida con cáncer, y fue la forma en la que siempre me manipularon”, detalló Daff Hoffman.

Sin embargo, eso no fue todo, pues la prima de Alexa también mencionó que el escándalo mediático de la hija de Ginny Hoffman la ha hecho enfrentar un conflicto emocional. “Todo esto me ha causado mucho conflicto emocional por todo lo que estoy viendo que está pasando con mi prima, con todo lo que está pasando con Alexa y la forma en la que se ha llevado la defensa de mi prima. Como sobreviviente de violencia psicoemocional y sexual puedo darme cuenta de lo que está pasando”.

La joven que el fin de semana pasado lanzó un comunicado en donde reconoció las anomalías dentro de la familia Hoffman también habló respecto al escrito de Héctor N desde la prisión, y aunque mencionó que prefería no decir mucho, coincidió en que cree que Alexa es manipulada por su madre, Ginny Hoffman, para ponerla en contra el actor.

La familia Hoffman habría encubierto varios abusos al interior de la familia / Archivo TVNotas

“Yo no sé si sea inocente o no, porque es algo muy delicado que yo no puedo afirmar. Lo que sí puedo decirles es que Alexa tiene a su hermana, me tiene a mí y si algo le está pasando ella puede contar con nosotros. Quiero que Alexa entienda que no va a ser traición. Yo tengo mis dudas y creo que sí podría haber una manipulación. No, no se han comunicado conmigo”, concluyó Daffne Hoffman.

Cabe destacar que tras las fuertes declaraciones de Daffne Hoffman, en la que dio a entender que su padre había abusado de ella física, emocional y sexualmente, la sobrina de Ginny aclaró en redes sociales que su padre nunca abusó de ella íntimamente.

Daff Hoffman concuerda con Héctor N y cree que Alexa Hoffman es manipulada / Instagram: @daffhoffman

