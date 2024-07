Dani Flow revela que audicionó para La academia y La voz México, pero lo rechazaron

Dani Flow sigue generando polémica en redes sociales y ahora, en una reciente entrevista, reveló que audicionó para dos famosos programas de televisión. Sin embargo, el cantante no fue aceptado en ninguno.

El cantante de reguetón ha sido duramente criticado por sus letras explícitas y, debido a esta situación, ha sido nombrado como ‘el rey del morbo’.

Actualmente, Dani Flow se ha convertido en un exponente del reguetón, pero confesó que sus inicios no fueron nada fáciles, ya que nadie creía en su talento.

El cantante Dani Flow reveló en una entrevista para la estación de radio “El show de la mejor” que, a la edad de 13 y 14 años, hizo castings para los programas de La Academia y La Voz México, los cuales se especializan en buscar e impulsar nuevos talentos.

“Yo una vez fui a La Academia y me sacaron. Fui a La Academia y a La Voz México, tenía como 13 o 14 años”, recordó Dani Flow.

El cantante mencionó que interpretó una canción de Farruko durante una de las audiciones.

Dani Flow

“Creo que canté una de Farruko, porque comencé a cantar una mía y me dijeron ‘¿ese quién es? ¿Puedes cantar alguna de alguien conocido?’ Y canté una de Farruko, no me acuerdo bien”.