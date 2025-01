Daniel Bisogno recibe impactante noticia que ¿podría afectar su salud?

A pesar de que Daniel Bisogno había prometido regresar a las pantallas a finales de 2024, el conductor presentó problemas de salud por el trasplante de hígado al que se sometió hace unos meses atrás.

Aunque la recuperación no ha sido fácil, el conductor sigue en el camino para recuperar su salud e incluso recientemente se rumoró que podría regresar a la vida laboral, primero en el teatro y luego en el foto de ‘Ventaneando’.

En medio de este posible regreso a la vida pública, Bisogno recibió una noticia que según Alex Kaffie le afectó muchísimo. Hace unas horas su hermano Alex B comunicó que quedó fuera del programa ‘Al extremo’ del que era conductor.

Alex B ya no estará en Al Extremo / Instagram

Con una emotiva publicación en Instagram, el conductor compartió una fotografía junto a sus compañeros, acompañada del mensaje: “Los 3 años más extremos de mi vida llegan a su fin”, el pasado domingo.

Además, invitó a sus seguidores a acompañarlo en su última emisión: “Acompáñenme hoy como siempre lo han hecho a despedir este increíble ciclo; los espero a las 5:00 pm”, escribió.

¿Cómo tomó Daniel Bisogno esta noticia?

Según Alex Kaffie, el conductor resultó muy afectado por saber que su hermano Alex B se quedó sin trabajo. “Le pudo mucho. Créanme que pues ha estado muy afligido Daniel Bisogno tras enterarse de que fue despedido de ‘Al extremo’ Alejandro Bisogno (su hermano). Le pegó mucho la noticia. Está muy afligido”.

Este balde de agua fría podría representar una afección en su salud en medio de su recuperación, según dijo Kaffie: “No es bueno este tipo de noticias para la salud porque pues se bajan las defensas y para un estado de salud como el de Daniel que es tan endeble, su vulnerabilidad y entonces le cayó muy pero muy mal esta noticia”.

A través de su canal de YouTube, Alex dijo que al parecer Daniel no podría hacer nada para evitar su salida a pesar de ser uno de los conductores consentidos: “Después (de su hija) los mayores amores para Daniel pues son sus papás y sus dos hermanos. (Esta noticia) sí es un pesar y más para Daniel Bisogno porque al final del día su posición dentro de la empresa cuando tenía salud era muy buena donde quizá él sí podía tener voz y voto de quien quitar y quién poner dentro y fuera de la empresa y ahora lo ponen en esta posición donde ya no pueda quizá pedir que a su hermano le regresen el trabajo y pues le pone en aprietos y seguramente es que es muy triste. Ojalá y esta noticia no le afecte al hígado y a todo su sistema”, concluyó.

Por su parte, Daniel reaccionó al despido de Alex mediante sus redes sociales y dejó un mensaje en el que deja clara su lealtad incondicional a la televisora: “Seguro viene lo mejor de todo. Así son los sueños en nuestra querida empresa. La gente que hemos forjado nuestra vida y carrera siendo la materia prima que la audiencia identifica y ha hecho suya a través de los años sabe la familia tan unida que somos, porque Azteca es la mejor empresa del mundo”.

Y agregó: “Ya quisiera cualquier otra empresa del mundo la cercanía de los meros meros jefes, así como el apoyo incondicional para con nosotros, el resto de la familia. Estoy seguro de que esta es la oportunidad de crecimiento más grande. Felicidades por tu manera de chambear, Ale”.

