Daniela Castro cree que su papá reencarnó en su perro

Daniela Castro enfrentó la muerte de su papá hace casi dos años y a días de llegar su aniversario luctuoso, la actriz habló sobre su ausencia. Comentó que sin duda estos años sin su papá han sido complicados porque no ha podido externar su dolor, porque lo ha reprimido desde el fallecimiento de su madre, muchos años antes.

Además Daniela confesó que sí cree que pueda reencontrarse con sus seres queridos en “el más allá”.

“Yo pienso que sí hay un más allá, que hay una vida después de la vida y espero porque yo sí me quiero reencontrar con mis padres… son duelos fuertísimos y yo ya no tengo ni mamá ni papá”

En este tenor, Castro dijo que ella y sus hijas creen que su papá reencarnó en la perrita que tienen como mascota:

Castro también dijo que aún sufre por la partida de su padre y comentó que aunque ya han pasado casi dos años, su muerte será algo que no podrá superar aunque ya “se acostumbró a la melancolía”.

Daniela Castro

“Yo todavía no supero lo de mi papá que va a cumplir dos años ya y no, el duelo me vino después, no al principio. Yo sigo en duelo… yo creo que a esos duelos te acostumbras, pero ese dolor y esa melancolía, pasa a extrañamiento. Hay olores, hay cosas, hay prendas que yo no he podido dar ese brinco”.