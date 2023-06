Daniela Parra lanza fuerte indirecta contra el feminismo de ¿Ginny y Alexa Hoffman?

Diversos internautas criticaron la plática que dio Ginny Hoffman sobre el caso de Héctor N.

En medio del mediático caso de Héctor N, Daniela Parra lanza un fuerte mensaje para, aparentemente, Ginny y Alexa Hoffman, en donde cuestiona su sororidad al no decirle sobre lo que, supuestamente, su padre estaba haciendo.

Sin decir nombres, la hija mayor del actor puntualizó que nadie le advirtió sobre el presunto abuso que vivió su hermana por parte de su padre y, cuando se hizo pública la denuncia, la bloquearon de todos lados.

Bajo este panorama, manifestó que eso no era muy “feminista de su parte” y hasta resaltó que estaban “cargando con una bandera” que no les corresponde.

“Ellas sabían que yo VIVÍA en casa de mi papá y NUNCA me ‘advirtieron’ de algo extraño, en cambio, cuando salieron las declaraciones en la revista, solo me dieron la espalda y me bloquearon cualquier tipo de comunicación. Eso no es muy feminista de su parte ¿o sí?”, aseveró en Twitter.

Daniela Parra lanzó este contundente mensaje a través de su Twitter / Twitter: @dannielapr

Como era de esperarse, sus seguidores respaldaron su postura y, aunque no dijo para quién era el mensaje, consideraron que era una contundente pregunta para Ginny y Alexa Hoffman.

Ante esto, la joven solo se limitó a agradecer todo el apoyo que le han brindado y confirmó que mañana 1 de junio habrá una audiencia en torno al caso de su padre, a las 5:30 pm.

Los seguidores de Daniela Parra la apoyaron en su postura y también cuestionaron el feminismo de Alexa y Ginny Hoffman / Instagram: @hectorparrag, @dannielaprm

Alexa Hoffman y el feminismo

Desde que el comienzo del caso en contra de Héctor N, muchos colectivos feministas han respaldado a Alexa Hoffman y siempre la han defendido de las constantes críticas de las personas que creen en la inocencia del actor.

Incluso, hace unas horas, Ginny Hoffman, madre de Alexa, dio una plática feminista junto a Olivia Rubio, abogada de su hija, sobre el próximo documental ‘Los Dos Juicios de Alexa’.

De acuerdo con el póster promocional, el evento realizó “un análisis jurídico y mediático de un caso de corrupción de menores de edad”.

Hace unas horas, Ginny Hoffman participó en una plática feminista sobre el caso de Héctor N / Twitter: @violetaradio_fm

