Daniela Parra revela que encontró supuesta bruj3r!a afuera de su negocio de tamales

Desde hace casi tres años, Daniela Parra se encuentra luchando para que su padre salga de la cárcel. Luego de que la hija que tuvo con Ginny Hoffman lo acusara de corrupción de menores y abus0 cuando ella era tan solo una niña.

Recordemos que el año pasado Héctor ‘N’ fue sentenciado a 10 años y medio de cárcel por el delito de corrupción de menores, respecto a lo que perdió las apelaciones y en marzo de este año fue sentenciado a 13 años de prisión por abus0 en contra de Alexa y deberá pagar 109 mil 200 pesos como reparación del daño, así como una multa de 78 mil 885 pesos. Este caso todavía está en apelación.

A pesar de las sentencias, su hija Daniela Parra se ha mantenido firme en defender la inocencia de su padre y ha buscado la forma de ganar dinero para solventar los gastos para su defensa legal.

La joven, para poder ayudar a su padre, vende tamales con su negocio ‘Tamalitos Chidos’. Debido a esta situación, la joven siempre hace promociones y ventas especiales para recaudar fondos.

Este fin de semana, varios medios de comunicación acudieron al negocio de Daniela Parra y ahí la joven ofreció una entrevista para varios medios de comunicación, la cual subió a su cuenta de YouTube, la reportera Berenice Ortiz.

Ahí, la reportera le cuestionó a Daniela qué piensa sobre la supuesta bruj3r!a que le estaría haciendo a su padre su expareja: “Oye Dani, a mí me gustaría preguntarte: ¿Cómo te cayó la noticia, pues de esta supuesta bruj3r!a que hicieron Ginny Hoffman y la señora Garrido en contra de tu papá?”.

Daniela aseguró no estar sorprendida con esto, pues desde hace varios años ella ya lo sabía.

Tras estas declaraciones, otro reportero le cuestionó: “¿Te ha tocado ver algo tal vez afuera de los ‘Tamalitos chidos’ o afuera de tu casa, Dani?”

La joven, sin ningún titubeo, aseguró que ha visto objetos extraños a las afueras de su negocio.

“Claro que sí, y dicen: ‘¿Por qué no saca los videos?’, porque esa no es mi prioridad. Que si quieren, sigan con su bruj3r!a, pero no nos van a hacer daño. Hemos encontrado bolsas negras con tierra que parece que nos han dicho que es de panteón y cosas así, como echadas a perder, unos limones ahí con cascarilla de huevo”.

Daniela Parra dejó claro que en su casa jamás le han dejado algo, pero nunca ha hecho público esto debido a que no cree en nada de eso, además de que no es su prioridad.

Finalmente, Daniela Parra le envió un mensaje a Ginny Hoffman y le mencionó que todo lo que haga se le regresará, y dejó en claro que nunca le ha deseado el mal a pesar de lo que ha hecho a su padre.

Daniela Parra

“Todo se te regresa. Si pides malas cosas para otras personas. Si haces mal, todo se te regresa. Entonces, si ella está haciendo eso, se le va a regresar. Yo no le deseo a nadie, absolutamente a nadie, ninguna enfermedad, porque me parece muy grave, pero siempre se los he dicho: La justicia divina existe y yo no tengo que mover ni un solo dedo para que eso pase”.