Daniela Parra revela si entraría a ‘La casa de los famosos’

Daniela Parra, hija de Héctor ‘N’, ha conquistado al público con su carisma y sencillez. Con estas virtudes logró convertirse en la favorita del público y ganar ‘Las estrellas bailan en hoy’. Reality en el que triunfó junto a Rafa Nieves y tuvo su primera experiencia en televisión.

Recordemos que la joven se dio a conocer por defender a su padrer Héctor ‘N’, quien está a la espera de una nueva sentencia el próximo 15 de marzo, tras ser acusado en 2020 por Ginny Hoffman, su expareja, de abusar sexualmente de su hija Alexa Hoffman.

Sin embargo, Daniela Parra, también hija del actor, confía en la inocencia de su padre, tanto así que se ha dado a la tarea de promover campañas que lo apoyen en redes, así como en los medios del entretenimiento.

Daniela Parra habla del caso de su papá Héctor N / Instagram

Daniela Parra confiesa si entraría a LCDLF

La joven respondió al pregunta de Hugo Maldonado para sus redes @hugomaldonadotv. Él le cuestionó si se animaría a entrar a ‘La casa de los famosos’ show de televisión que está lleno de polémicas, en el que diversos habitantes permanecen encerrados por varias semanas sin ningún tipo de comunicación. Daniela Parra asegura que este tipo de reality no es lo suyo, pero no se cierra puertas a nuevas oportunidades.

“Nunca digas nunca, la verdad creo que no es mi tipo de reality, pero nunca digas nunca la verdad que todo puede pasar si me invitan ¿por qué no? Yo siempre he sido real transparente, si me invitan a uno o a otro reality siempre seguiré siendo yo”.

¿La casa de los famosos ha buscado a Daniela Parra?

A la pregunta expresa, Daniela dejo entrever que si la han contactado pues respondió con una sonrisa afirmativa y un “luego te dijo”, pero evitó dar más detalles sobre que empresa y para qué temporada la habrían contactado.

