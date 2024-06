Daniela Parra sufre pesadillas, tras revelar supuesto intento de magia en su contra

La hija de Héctor ‘N’ continúa apoyando a su papá a capa y espada. Desde 2021, Daniela Parra ha estado al lado de su padre, quien enfrenta una batalla legal en el juicio de corrupción de menores y abuso, presentado por su hija Alexa, que tuvo con Ginny Hoffman, quien denunció que estos actos ocurrieron durante su infancia.

Apoyo inquebrantable de Daniela Parra a su padre Héctor ’N’

El año pasado, Héctor ‘N’ recibió una condena de diez años y medio de prisión por corrupción de menores, después de agotar todas las apelaciones. En marzo de este año enfrentó una nueva sentencia de 13 años y 10 meses de cárcel por abuso. Además, se le ordenó pagar una reparación del daño de 109,200 pesos a Alexa. El caso aún está en proceso de apelación.

Daniela Parra denuncia robo

Daniela Parra habla de intento de “bruj...ría”

Recientemente, Daniela Parra reveló a los medios que sospechaba que alguien estuviera haciendo hechizos en su contra. La joven aseguró haber encontrado evidencia, como una bolsa llena tierra de panteón, cascarillas de huevo con pelos.

La joven emprendedora compartió nuevos detalles de este intento en una entrevista con el programa ‘Hoy’, y aseguró que las cámaras de seguridad de su local captaron a una mujer de cabello rubio dejando la supuesta bolsa. Los vecinos le aseguraron que esto era un trabajo de magia.

“Mi cocinera lo vio y vimos la cámara y vimos que era una mujer güera”, comentó Daniela Parra.

También el novio de Daniela la apoyó respecto a las sospechas de que Ginny le hace magia oscura y aseguró que Alexa “es víctima de su madre”.

Daniela Parra teme y tiene pesadillas

Aunque Daniela Parra confesó recientemente que es creyente de Dios y se enfoca en su fe y en seguir buscando la libertad para su padre, el conductor de “Hoy”, Sebastián Reséndiz, mencionó que Daniela ha temido bastante por este supuesto intento de magia, confesando que incluso ha tenido pesadillas.

“¿Qué tal que una mujer rubia fue a dejarle el hechizo a Daniela Parra? ¿Habrá sido Ginny Hoffman o alguien con el mismo tinte? Tiraron la bolsa porque dice Daniela que le dio miedo, que tiene miedo, que tiene pesadillas con esa bolsa, con ese bulto que apareció”, expresó Reséndiz.

A esto, Andrea Escalona recomendó a Dani no tener miedo: “Le voy a decir algo. Energéticamente, si no estás en el mismo nivel de vibración, no te llega”, aconsejó a la joven emprendedora.

Daniela Parra le responde a su hermana Alexa

En un encuentro con la prensa, Alexa acusó a su hermana de no protegerla, diciendo: "¿Por qué la defienden tanto (a Daniela Parra) si está defendiendo a un abusador!? ¿Por qué no protegió a su hermana chiquita?”

Daniela Parra respondió: “Está chistosísimo porque antes decía que yo era víctima también, que seguro mi papá también me había hecho cosas, y luego ahora esto. Ya no saben ni qué decir. Si ellos tienen problemas, que los resuelvan. En mi caso, mi prioridad es mi papá”, comentó también al prorama ‘Hoy’.

Alexa Hoffman interpuso medidas de protección en contra de Daniela Parra y diversos comunicadores / Instagram: @dannielapr y @alexxa.hoffman

Ginny Hoffman reacciona a declaración de Daniela Parra sobre que le hace “bru...ría”

Ginny Hoffman, al ser confrontada con estas declaraciones por los medios negó rotundamente haber estado involucrada en tales prácticas. “En mi vida, jamás me involucraría en algo así. Soy creyente en Dios y sé que cualquier intento de hacer daño, se devuelve”, afirmó la actriz ante los medios.

“Cuando deseas mal a otros, eso se te devuelve. Es una ley de vida”, concluyó Ginny, respondiendo a la polémica suscitada por las declaraciones de Daniela Parra.

