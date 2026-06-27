De las telenovelas a vivir en Israel ¿Qué pasó con la actriz de La rosa de Guadalupe que dejó todo por amor?

Dejar una carrera en pleno crecimiento no es una decisión sencilla, pero para Greta Cervantes el amor cambió por completo sus planes. La actriz mexicana, conocida por participar en exitosas producciones como La Rosa de Guadalupe, decidió hacer las maletas, despedirse de los foros de televisión y comenzar una nueva vida en Israel junto al hombre del que se enamoró.

La rosa de Guadalupe / Redes sociales

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¿Quién es Greta Cervantes, la actriz de La rosa de Guadalupe que dejó México para vivir en Israel?

Greta Cervantes, actriz de La rosa de Guadalupe, comenzó su carrera desde muy pequeña y logró construir una trayectoria constante dentro de la televisión mexicana. Nació el 1 de diciembre de 1993 en la Ciudad de México y desde niña apareció en producciones infantiles que marcaron a toda una generación.

Participó en telenovelas como ‘Carita de Ánge’l y ‘Amy, la niña de la mochila azul’, donde compartió pantalla con figuras que años después alcanzarían gran popularidad, entre ellas Danna y Alejandro Speitzer.

Con el paso de los años amplió su experiencia con proyectos como Terminales, protagonizada por Ana Claudia Talancón, además de convertirse en un rostro frecuente en programas unitarios como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, espacios que le dieron una enorme exposición entre el público mexicano.

Uno de los personajes más recordados de Greta Cervantes fue Perla Alhelí en Los héroes del norte, producción que impulsó su reconocimiento en televisión abierta. Más adelante también exploró el cine con la película El diablo entre las piernas, demostrando que su carrera seguía creciendo antes de tomar una decisión que cambiaría su destino.

¿Por qué Greta Cervantes dejó La rosa de Guadalupe y se mudó a Israel?

Greta Cervantes dejó La rosa de Guadalupe y México para mudarse a Israel después de enamorarse de Yarden Hassid, un ciudadano israelí con quien inició una relación que terminó convirtiéndose en matrimonio.

La pareja contrajo matrimonio el 7 de febrero de 2023, fecha que marcó el inicio de una nueva etapa para la actriz. Tras la boda, Greta optó por poner en pausa su carrera en México para construir un proyecto de vida junto a su esposo en Medio Oriente.

La propia actriz ha explicado que su relación representa el encuentro de dos culturas completamente distintas: “Es como mezclar tahini con salsa picante”.

Lejos de los foros de Televisa, Greta decidió enfocarse en adaptarse a su nueva realidad, consciente de que empezar desde cero implicaría sacrificios tanto personales como profesionales.

¿Greta Cervantes fue afectada durante el conflicto entre Israel y Palestina?

El nombre de Greta Cervantes volvió a llamar la atención cuando el conflicto entre Israel y Palestina escaló y miles de personas buscaron conocer cómo se vivía la situación desde ese país.

Sin proponérselo, la actriz comenzó a compartir en redes sociales parte de su experiencia cotidiana, convirtiéndose en una voz cercana para muchos de sus seguidores que querían entender lo que ocurría desde la perspectiva de alguien que había dejado México para vivir en Israel.

A través de TikTok, plataforma donde está cerca de alcanzar el millón de seguidores, relató algunos de los retos que enfrentó durante ese complicado periodo, además de mostrar cómo continuaba adaptándose a un país completamente distinto al suyo.

Su contenido dejó de enfocarse únicamente en su faceta artística para incluir aspectos de su nueva vida, lo que despertó aún más interés entre quienes la seguían desde sus años en la televisión mexicana.

¿Greta Cervantes volvió a actuar en Israel? Este fue el logro que celebró entre lágrimas

Después de meses de preparación y de enfrentar uno de los mayores retos de su vida, Greta Cervantes consiguió trabajo como actriz en Israel, una meta que parecía muy lejana cuando decidió mudarse.

La propia intérprete compartió la noticia mediante un video en TikTok en el que apareció visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos al hablar del esfuerzo que implicó alcanzar ese objetivo.

Greta Cervantes la actriz de La rosa de Guadalupe, confesó que uno de los principales obstáculos fue aprender hebreo, un idioma que describió como especialmente complicado, además de adaptarse a una industria completamente diferente a la que conocía en México.