Detienen al cantante mexicano Dan Masciarelli en Argentina por presunto abuso; sale a la luz otra versión

El cantante mexicano Dan Masciarelli que triunfó hace más de 10 años con éxitos como ‘Tu nombre’, ‘Dile’ y ‘Úneme’ a dueto con Ashley del dueto Ha*Ash fue detenido en Argentina el miércoles, según reportes de la prensa local.

Aunque la carrera de Dan se apagó, más tarde trató de revivirla ahora bajo otro nombre artístico, siendo ahora ‘Danny Rey’.

Fuentes del caso detallaron a medios de comunicación que el cantante mexicano fue acusado en México por presunto abus0 a cuatro menores en marzo de 2023 y había una orden de arresto. Dan era buscado por las autoridades y fue emitida una ficha roja de la Interpol para su localización en noviembre de 2023.

Se indica que las autoridades dieron con él gracias a publicaciones que el cantante hizo en redes sociales en donde se detectó “la vista en altura de un edificio lujoso del barrio de Colegiales”, así que “por el contexto, sus particularidades y algunos viejos comentarios de seguidores, se logró así determinar su paradero”, luego de postear una selfie con una playera de Andrés Calamaro con la que finalmente fue arrestado.

Dan fue detenido con esta playera después de su posteo en redes sociales / Instagram

Una fuente del caso detalló para Infobae Argentina que los detectives dieron con él después de “un rastreo de las redes sociales, tanto de Masciarelli como de sus amigos y las empresas que los representaban”.

De esta forma pudieron encontrar varios domicilios en Buenos Aires, pero según un investigador, “al tener Masciarelli un alto poder adquisitivo, dificultaba a los detectives establecer su paradero”.

Familia y amigos de Dan Masciarelli dicen que es inocente

Pese a la denuncia en su contra por presunto abus0 a cuatro menores de edad que son hermanas entre sí, interpuesta por el mismo padre de las pequeñas, que son sobrinas del cantante; es decir, hijas de su hermana. La familia de Dan defiende su inocencia.

En redes sociales abrieron una cuenta llamada ‘Daniel es inocente’ y en ella detallaron otra versión de lo que estaría sucediendo.

Según mencionan, este problema sucedió cuando la hermana de Dan, de nombre Mabel, y su pareja (el denunciante) tuvieron problemas, mismos que se desconocen y este ejerció supuestamente violencia psicológica en contra de ella y ha atravesado por ciertos eventos que no se describen.

Sin embargo, Dan habría defendido a su hermana y a sus sobrinas de este sujeto y por eso este habría hecho la denuncia en su contra para perjudicarlo.

“Agradecemos el apoyo de todos nuestros amig@s y Familia al estar viviendo esta situación tan injusta y llena de intereses personales y ego, en algo sumamente delicado y difícil” comienza el escrito.

Y continúa detallando: “No se vale involucrar a terceros e inventar cosas tan delicadas a un menor de edad, no solo están victimizando a ellos, si no a una familia entera, quiero que se sepa que TODOS estamos enterados de todo el abuso psicológico que mi prima Mabel ha vivido por parte de esta persona y ahora le tocó a Daniel, vamos a llegar a las últimas consecuencias para limpiar su nombre, pedimos toda su comprensión y correcta difusión, él no está solo, sabemos la calidad de ser humano que es, y conocemos perfectamente al Victimario, que desde que las cosas no funcionaron como él quería, comenzó ésta pesadilla para mi prima Mabel y sus hijas, que por tanto tiempo han sido sus víctimas también, y que cuando ya no pudo hacerles más daño porque Daniel las estuvo defendiendo buscó la manera de involucrarlo en una serie de difamaciones y asuntos legales para vengarse, confiamos en la justicia y la verdad! Para que todo salga a flote pronto, Ésta situación nos une más como familia, y ante todo vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias”.

Así lucía Dan cuando triunfó en la música / YouTube

Finalmente dijeron que hay pruebas de su supuesta inocencia: “Contamos con todas las pruebas médicas y psicológicas de las niñas que comprueban que todo es falso, incluso un video en donde ellas declaran que todo es falso”, escribieron en un post de Instagram.

Mientras ellos buscan defender al cantante, este está detenido en Argentina. Su caso se llevará en México, por lo que será extraditado, aunque aún se desconoce cuándo.