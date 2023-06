Diego Schoening admite que Luis de Llano los distraía para que no vieran su relación con Sasha Sokol

Sin dar detalles sobre lo dicho por Diego, Mariana Garza también habló del caso contra Luis de Llano.

A poco de haberse dado a conocer que Luis de Llano fuera sentenciado por daño moral en contra de Sasha Sokol, Diego Schoening confiesa que el famoso productor distraía al resto de los Timbiriche para que no se dieran cuenta de lo que pasaba con la cantante.

En un encuentro reciente con la prensa, el famoso comenzó hablando de la entrevista que dio el actor Javier Díaz Dueñas, donde aseguraba que Sokol había perdido un hijo de Luis de Llano, hace algunos años.

“Yo no vi esa entrevista, puesto a que, en ese momento, no estaba viviendo en México. Realmente, si es algo que hizo, pues, desafortunadamente, eso es historia de Sasha, de mi hermana, que le competía más a ella que a él”, puntualizó.

Bajo este panorama, mencionó que él jamás había recibido alguna clase de abuso por parte del productor, a quien señaló de “distraer” a la agrupación para que no notaran lo que estaba viviendo su compañera.

Diego Schoening dice que nunca se pudo dar cuenta de lo que pasaba entre Sasha Sokol y Luis de Llano / YouTube: Venga la Alegría

“A mí nunca hubo un abuso, que me haya tocado. Nos volteaba la cabeza para no ver. Era muy extraño que, de repente, era ‘váyanse a ensayar, váyanse a comer, váyanse aquí, váyanse allá’ y que nunca nos dimos realmente cuenta”, mencionó.

Por su parte, Mariana Garza no dio detalles sobre lo dicho por Diego, sin embargo, se solidarizó con Sasha Sokol y espera que su historia pueda servir para todas aquellas personas que han pasado por situaciones similares.

“Creo que es increíblemente buena noticia para ella, pero también para todo lo que ella hizo. Ella decidió hacer todo esto, justo, para visibilizar toda esta situación y ayudar a más personas”, sostuvo.

Mariana Garza resaltó la fortaleza que tuvo Sasha Sokol al denunciar lo ocurrido con Luis de Llano / YouTube: Venga la Alegría

Caso Sasha Sokol vs Luis de Llano

Como se sabe, Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por el delito de daño moral, luego de que este hablara abiertamente de la relación que tenían cuando ella tenía 14 años y él 39.

Luego de un largo proceso legal, la misma cantante reveló que ganó el caso, por lo que el productor tendrá que disculparse públicamente, además de dar una compensación económica por los daños perpetuados.

Aunque Luis de Llano no se ha pronunciado legalmente, los conductores de Chisme No Like contaron que estaba considerando en apelar la condena: “el caso aún no termina, hay apelaciones”, sería el mensaje que el sentenciado habría mandado a dicho programa.

El productor buscará apelar la condena por daño moral interpuesta por la ex Timbiriche / YouTube: Chisme No Like / Captura de Pantalla

