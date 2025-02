Directora de Johanne Sacreblu arremete contra Emilia Pérez y Jacques Audiard: ¡Exige intervención de COPRED!

La controversia en torno a ‘Emilia Pérez’, la película nominada a 13 premios Oscar, sigue generando reacciones. En una reciente entrevista para la cuenta de TikTok de Aura Series, la cineasta Camila Aurora, directora de la parodia “Johanne Sacreblu”, lanzó duras críticas contra el filme y su director, Jacques Audiard.

La mexicana calificó al cineasta francés de “ignorante” por sus declaraciones sobre el idioma español y denunció la falta de investigación y respeto en la representación de México en la película.

Emilia Pérez / Captura de pantalla

Camila Aurora explota contra Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’

En su entrevista, Camila Aurora no escatimó en palabras contra Audiard, quien en declaraciones previas afirmó que el español es un “idioma de pobres y migrantes”. La directora mexicana respondió con indignación:

“Es un pe…. O sea, ¿con qué hu…? Es francés y se refiere de esa manera al español, cuando idiomas como el francés, el italiano y el español son lenguas románicas. Tienen la misma raíz. ¿Para qué él sienta que él sí puede distinguir que su país sí tiene... qué? ¿Clase? ¿Si tiene capacidad económica?” Camila Aurora

La cineasta enfatizó que la falta de investigación de Audiard sobre la realidad mexicana resultó en una distorsión ofensiva de la situación del país, particularmente en temas como el narcotráfico y las desapariciones.

Johanne Sacreblu / Captura de pantalla

La petición a COPRED: “Es momento de intervenir”

Aurora también hizo un llamado a la población para exigir la intervención de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación (COPRED) en el caso de “Emilia Pérez”. Según ella, la película refuerza estereotipos dañinos y presenta una visión caricaturizada del país:

“Me gustaría que ya la banda empezara a chin... a gobiernos, a decirle a COPRED que se tiene que meter en el caso de ‘Emilia Pérez’. La Comisión de Prevención de Discriminación se debería de meter en este proceso, porque eso ya no tiene mad...” Camila Aurora

Para la directora, permitir este tipo de representaciones sienta un precedente peligroso en la industria cinematográfica, abriendo la puerta a futuras producciones extranjeras que retraten de manera imprecisa y ofensiva otras problemáticas del país.

Emilia Pérez es la película más nominada en los Premios Oscar / Redes sociales

Directora de ‘Johanne Sacreblu’: Libertad de expresión no es justificar la desinformación

Camila D. Aurora también abordó la diferencia entre la libertad artística y la responsabilidad al contar historias de otros países. Si bien reconoce que cualquier cineasta puede hablar sobre México, enfatiza que debe hacerse con respeto y conocimiento:

“Porque una cosa es libertad de expresión. Otra cosa es libertad artística, y otra cosa es que llegue un tipo así. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¡Va a llegar un alemán a decir: ‘Oye, we..., el movimiento del 68 está super alucinante’!”, dijo la directora.

Según la cineasta, ‘Emilia Pérez’ es un ejemplo claro de cómo la falta de investigación y el uso de estereotipos pueden perjudicar la imagen de un país. En comparación, menciona cómo otras películas con retratos estereotípicos de México, como “Nacho libre”, han sido aceptadas por su enfoque lúdico y sin intenciones de dañar la identidad cultural.

Emilia Pérez inspira la parodia Johanne Sacreblu. / Redes sociales

La directora de Johanne Sacreblu, Camila Aurora, no perdona a Jacques Audiard por ‘Emilia Pérez’ y da sus impresiones sobre él

Las declaraciones de Camila D. Aurora han generado un intenso debate en redes sociales, con usuarios divididos entre quienes apoyan su postura y quienes consideran que “Emilia Pérez” es una película que, a pesar de sus fallos, aborda temas importantes. Sin embargo, la cineasta insiste en que el problema principal es la falta de autenticidad y la intención de Audiard al tratar temas sensibles sin una debida investigación:

“Yo creo que no hay nada que decirle a este we… Ni siquiera me va a entender, porque no debe saber ni decir '¿Cómo estás?’. Se me hace una persona deleznable. Se me hace una persona que honestamente sí cometió un acto de odio hacia México”, finalizó.

