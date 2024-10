Diseñadora hace polémico comentario sobre Brenda Bezares y las redes explotan

A raíz del éxito de su esposo, Mario Bezares, en ‘La casa de los famosos México’, Brenda Bezares volvió a retomar su carrera como cantante y comenzó a presentarse en diversos lugares para interpretar su sencillo más popular ‘Demasiado fuerte’.

Como era de esperarse, cada uno de sus shows se viraliza rápidamente, pues sus fans están más que felices, ya que ansiaban su regreso a los escenarios.

A pesar del gran apoyo y cariño que ha obtenido del público, Brenda no ha evitado las críticas. Recientemente, la diseñadora Sarah Bustani hizo un polémico comentario en contra de la artista.

Brenda Bezares / IG: @bbezares

¿Qué dijo Sarah Bustani sobre Brenda Bezares?

En uno de los videos de Brenda Bezares, Sarah Bustani señaló que Brenda es una persona con atributos físicos muy bonitos. No obstante, le recomendó usar prendas que le ocultaran el vientre.

“Tiene bonistas piernas, también puede lucir escote, pero definitivamente su stylist tiene que poner atención en el área del vientre para que luzca mucho mejor”, comentó.

La crítica de Sarah causó reacciones divididas en redes sociales. Si bien algunos afirmaron que la diseñadora solo “le estaba dando un consejo”, otros resaltaron que nadie tiene el derecho a hablar sobre el cuerpo de otras personas.

“¿Y en qué se equivocó? Fue respetuosa y dijo la verdad”, “Se lo dijo de buena manera, sin insultar”, “Nadie debe hablar de los cuerpos ajenos”, “¿Quién es ella para criticar?”, “Fue benevolente”, “Fue educada”, señalaron algunos comentarios.

Sarah Bustani se defiende de las críticas

A raíz de la controversia, Sarah Bustani dejó en claro que su crítica hacia Brenda fue “constructiva” y aprovechó para darle otros tips que la ayudarán a lucir mejor.

“Ok, pero crítica constructiva. Hay que marcar la cintura con sacos escotados con corset, que lleguen a la altura de la cadera el peplum y tantita hombrera, ayudan bordados tipo para show y de ahí puede enseñar toda la pierna que quiera porque sí son de envidia”, resaltó.

Hasta el momento, Brenda Bezares no se ha pronunciado sobre el comentario de Sarah Bustani. No obstante, recientemente que fue señalada por Miguel Díaz, su excompañero de ‘Multimedios’, de tener mucho ego; ella dijo que ya ignoraría las “cosas negativas” y solo se enfocaría en todo lo bueno que le ha dado la vida.

“Qué padre si todos nos tiráramos buena vibra, pero no es así. He aprendido a escuchar a todos, pero solamente quedarme con lo que me hace bien y me hace sentir bien. A veces la gente que te daña, te hace mucho bien. Estoy convencida de que son mucho más la gente que me quiere”, indicó.

