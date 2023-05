Doña Rosa, madre de Jenni Rivera, defiende a su hija Rosie y niega que se esté divorciando

La matriarca de los Rivera, Doña Rosa, puso un alto a todos los rumores que hay sobre su hija Rosie.

Tras los rumores de divorcio entre Rosie Rivera y su esposo, Abel, Doña Rosa Rivera rompe el silencio y asegura que su hija está más feliz que nunca, admitiendo que envidia un poco su matrimonio.

A través de su canal de YouTube, la matriarca de la dinastía Rivera lamentó que las personas estuvieran repitiendo “como pericos” la información falsa que, lamentablemente, salió de su propio círculo familiar.

“La hermana de la Tere, que dijo que Rosie se estaba divorciando, entonces toda la gente que oyen las líneas, sin saber, están como el perico, nada más repite y repite. Les voy a decir una cosa, quédense sentados esperando el divorcio de Rosie”, expresó.

Bajo este panorama, afirmó que su hija está muy feliz con su esposo y está muy unida a su familia, resaltando su deseo de que su matrimonio con Don Pedro hubiera funcionado tan bien como el de ella.

Doña Rosa asegura que su hija está muy feliz en su matrimonio, recalcando que su familia es muy unida.

“Rosie es muy feliz con Abel, con sus niños, trabajan muy duro los dos, él le ayuda mucho a ella y ella a él. Son un matrimonio muy unido que ya hubiera querido yo tenerlo así, ¿verdad?”, manifestó.

A la par de esto, defendió a la cantante de las críticas e invitó a las personas a que “la conociera realmente” y no se dejen llevar por los rumor“La gente nada más habla por hablar. Conozcan quién es Rosie Rivera, no que nada más oyen que es una ratera, que es esto, que es el otro, no, vean cómo predica para que vean quién es Rosie Rivera”, sentenció.

Cabe resaltar que Rosie Rivera se casó con Abel Flores en 2011 y, actualmente, tienen tres hijos juntos. En varias ocasiones, han surgido rumores acerca de una separación, los cuales siempre han sido negados por el matrimonio.

Rosie Rivera revela que llegó a pensar en el divorcio

Aunque nunca se han separado, Rosie Rivera llegó a admitir que sí pensó en el divorcio, debido a la depresión que estaba pasado por el inesperado deceso de su hermana, Jenni Rivera.

“Pasamos un tiempo muy difícil incluso desde el 2013 que mi vida cambió yo estaba muy mal, mi hermana falleció y yo empecé como a deprimirme como a perderme y él nunca me dejó, hubo mucho perdón y mucha misericordia”, externó en su momento.

Rosie Rivera señaló que su esposo Abel fue un gran apoyo durante su depresión por la partida de su hermana Jenni. / Facebook: Rosie Rivera

¿Por qué Rosie Rivera es tan criticada?

Pese a que la familia Rivera siempre se mostró unida, todo cambió con la muerte de Jenni Rivera, pues Rosie Rivera ha sido acusada de “robarle dinero” a sus sobrinos, luego de que ella y Juan Rivera quedaran como albaceas de la herencia de su hermana.

Debido a esto, la familia se distanció y, mientras que Doña Rosa ha defendido a capa y espada a sus hijos, los hijos de Jenni y Lupillo Rivera han afirmado que Juan y Rosie son unos rateros.