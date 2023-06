Eduardo Yáñez revela que no hablará de Angélica Rivera: “Ya me lo prohibió”

Angélica Rivera y Eduardo Yáñez se conocieron en 2007, durante el rodaje de Destilando amor.

Pese a los años de amistad entre Eduardo Yáñez y Angélica Rivera, el actor ya no hablará de su colega con la prensa, pues, al parecer, ella le habrían pedido el favor de que ya no hiciera comentarios sobre ella.

De acuerdo con el propio Yáñez, en entrevista transmitida en Sale el sol con Gustavo Adolfo Infante, la propia exesposa de Enrique Peña Nieto le pidió que ya no platicara sobre su vida en una una plática de amigos. Por ello, Yáñez sugirió a los medios de comunicación que la buscaran directamente, en caso de que quisieran saber algo de ella.

“Vas a tener que hablar con ella. Yo no soy su vocero. Además, ya me lo prohibió. Así que tú tendrás que buscarla y preguntarle ¿no?”, manifestó.

Al preguntarle más detalles sobre el por qué la actriz le hizo tal prohibición, la celebridad simplemente se limitó a decir que no tiene derecho a comentar nada sobre la vida de los demás, principalmente de su amiga.

Eduardo Yáñez contó que Angélica Rivera le prohibió hablar sobre ella con la prensa / Facebook: Destilando Amor

Te recomendamos: Eduardo Yáñez asegura que nunca le ha faltado salud mental: “solo soy un ser humano que reacciona”

“Tuvimos una plática de amigos. Yo no tengo derecho de hablar cosas, planes que tenga ella. Yo no sé, o sea, no tengo por qué saberlo”, puntualizó.

Eduardo Yáñez y Angélica Rivera se conocieron en 2007, cuando protagonizaron la exitosa novela Destilando amor, la cual fue uno de los últimos trabajos de la actriz en televisión.

Reencuentro entre Eduardo Yáñez y Angélica Rivera

Tras más de una década del estreno de Destilando Amor, Eduardo Yáñez y Angélica Rivera disfrutaron de una salida a la playa juntos, en compañía de Cynthia Klitbo, Altaír Jarabo, Rodrigo Guirao y Pepe Gámez.

Originalmente, la imagen de su reencuentro había sido compartida por Rodrigo Guirao. Sin embargo, la eliminó un poco después de su publicación.

Así fue el reencuentro entre Eduardo Yáñez y Angélica Rivera / Instagram: @chamonic3

Eduardo Yáñez descarta participar en un reality como LCDLFM

Durante la conversación, se le preguntó a Eduardo Yáñez si estaría dispuesto a entrar en un reality similar a La casa de los famosos México.

“No. Mi carrera es la de actor, no la de mi realidad. Como actor, te falta vida para hacer todos los personajes que existen. Los actores tenemos hambre de hacer todo tipo de personajes”, concluyó

Eduardo Yáñez afirma que jamás participaría en un reality similar a La Casa de los Famosos México / Facebook: Eduardo Yáñez

Te puede interesar: Reencuentro de Angélica Rivera y Eduardo Yáñez a 15 años de Destilando Amor