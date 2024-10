El Burro Van Rankin confiesa que no le gustaría volver entrevistar a esta famosa

En una reciente autoentrevista publicada en su canal de YouTube, ‘N estado burresco’, el Burro Van Rankin habló sobre su trayectoria como entrevistador y mencionó a algunas de las figuras del medio con las que ha tenido la oportunidad de conversar.

Entre ellas destacan Pepillo Origel, Martha Figueroa, Laura Zapata y María Rojo. Sin embargo, una experiencia en particular lo dejó con pocas ganas de repetir la entrevista.

Cuando se le preguntó si había alguna celebridad a la que no le gustaría volver a entrevistar, el Burro fue honesto y mencionó a la periodista de espectáculos Shanik Berman. A pesar de que la estima, admitió que la experiencia no fue lo que esperaba.

Mira: Mónica Noguera rompe el silencio sobre la boda con Erik Rubín

Burro Van Rankin y Shakin Berman / Captura de pantalla

¿Por qué el Burro no quiere entrevistar otra vez a Shanik?

“A quién no volvería a entrevistar, yo creo que sería Shanik Berman. Yo no la quería entrevistar, pero aquí mi team necio quería que la entrevistara. La adoro, eh, ojo, me llevo muy bien con ella, pero no puedes entrevistarla porque está como distraída, como que no te está escuchando, luego llegué tarde”. Burro Van Rankin

El ‘Burro’ detalló que la situación fue tan complicada que decidió cortar la entrevista:

“La entrevista tuve que cortarla varias veces porque decía cada barbaridad. Eso no me gustó, no porque me caiga mal. De hecho, me cae perfecto. Es Shanik. La adoro, pero entrevistándola me aburrí mucho”. Burro Van Rankin

Mira: Nicola Porcella revela que se cambiará de casa tras polémica con Wendy Guevara y Agustín Fernández

La polémica entrevista con Shanik Berman

El mes pasado, la entrevista con Shanik Berman fue publicada en el canal de YouTube del Burro Van Rankin. Durante la charla, que duró aproximadamente una hora, Shanik habló de diversos temas, desde su participación en ‘La casa de los famosos México 2' hasta su decepción por la traición de Adrián Marcelo. También compartió detalles sobre su vida personal.

En el video, se observa que la periodista se mostró molesta desde el inicio por la impuntualidad de Van Rankin, mencionando que había esperado mucho tiempo antes de que comenzara la entrevista.

Durante la conversación, Shanik llegó incluso a autoentrevistarse y, en un momento, hizo un comentario sobre la diferencia de edad entre el Burro y su pareja, resaltando que su consuegra tenía su misma edad, lo que generó cierta incomodidad.

¡Checa la entrevista con Shanik en ‘El Mitangrit’!

“Lo inexplicable aquí es el pegue de ‘el Burro’. Espera, me estoy autoentrevistando. Su esposa podría ser su hija, o sea, él tiene la edad de su consuegra. Es más grande que su consuegra”

La periodista ventiló también que su colega no le ha “cumplido” a su pareja, pues aún no le había pedido matrimonio: “Ni en eso le ha cumplido. Así como no llegó a la entrevista (a tiempo)”, expresó.

Internautas opinaron que Shanik había hecho suya esta entrevista y terminó siendo la que entrevistaba al ‘Burro’.

Mira: Víctor García confirma que es padre a lado de una fan en una incómoda entrevista en Sale el sol