El Capi Pérez e Itzel anuncian embarazo luego de someterse a tratamiento de fertilidad ¡Lo lograron!

Desde hace tres años, ‘el Capi’ Pérez y su esposa Itzel, mejor conocida como ‘Hola enfermera’ han buscado convertirse en padres y finalmente lo lograron.

Hace unos momentos, el conductor y la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ anunciaron en sus cuentas oficiales de Instagram, la noticia de que serán papás por primera vez.

“¿Qué creen?” Fue el mensaje que escribieron junto a un video en el que se les ve en la Torre Eiffel de París de donde dice el cuento que vienen los bebés y además portan unas gorras en las que se lee: “mom” y “dad” (mamá y papá).

Por supuesto, la feliz noticia también fue celebrada por sus amigos, seguidores y compañeros de ‘Venga la alegría’, quienes expresaron su emoción por la pareja.

En otra imagen colocada en sus historias de Instagram desde Las Vegas, ‘el Capi’ e Itzel se mostraron contentos y escribieron: “estamos muy felices alv”.

Capi Pérez y su esposa Itzel confirman que serán papás / Instagram

Capi e Itzel y su dura búsqueda de un bebé

Recordemos que el propio conductor había revelado a TVNotas en 2022 que estaba pensando en ser padre junto a su esposa y más tarde cuando se hicieron estudios, a él le detectaron un varicocele (dilatación de las venas dentro de la piel que sostiene los t*st1cul0s y que transportan sangre sin oxígeno y causan una baja producción de esperma y otros problemas que provocan infertilidad).

Fue así que el conductor se operó para que el varicocele fuera extirpado y la intervención fue un éxito. Sin embargo, ni con este remedio habían logrado ser padres.

Sandra Itzel y el Capi Pérez lucharon mucho para ser papás / Instagram: @holaenfermera

En marzo de este año, un amigo de la pareja contó a TVNotas que habían comenzado un tratamiento de fertilidad con toda la fe y ánimo y al parecer ya dio resultados. Se espera que pronto revelen cómo lograron su sueño.

“Lo de ir a la clínica de fertilidad lo hicieron casi en secreto… a lo mejor se están esperando los primeros tres meses de riesgo para decirlo. Si no funcionó el tratamiento, no dudes que ellos lo seguirán intentando. Su gran sueño es ser padres y no descansarán hasta lograr tan bella cosa”, concluyó nuestra fuente en aquel entonces.

¡Felicidades a los futuros papás!