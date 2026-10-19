El exboxeador Rubén ‘Púas’ Olivares vende sus propiedades para recuperar la vista

El excampeón mundial peso gallo Rubén ‘Púas’ Olivares, de 79 años, atraviesa problemas de salud y necesita una operación en el ojo derecho, pues sufrió desprendimiento de retina. Esto nos cuenta: “Tengo desprendida la retina, llevo como 1 año con esto. Fue por los besos que me dieron en el ring (ríe). Sí veía, pero por los golpes que me dieron ahora estoy así”.

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Rubén ‘Púas’ Olivares / Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

Rubén ‘Púas’ Olivares, ¿cómo pagará su cirugía?

Comentó cómo va a hacer frente a los gastos de la cirugía que necesita, pues es una suma alta: “Estoy vendiendo unos terrenos, unas propiedades para poder operarme. Como urge, eso es lo que estoy haciendo ahorita”.

Nos dijo que los doctores están a la espera de que se pueda intervenir. “Necesitan que me cuide para poder operarme, porque sí es posible que vuelva a ver, con el favor de Dios y de los doctores, que son muy buenos”.

Al preguntarle si tiene miedo de no volver a ver si no se opera, comentó: “Hay que ponerse en manos de los doctores”.

En el pasado, el exdeportista vivió situaciones delicadas debido al alcohol, también ha tenido problemas económicos y se ha visto obligado a vender algunas de sus pertenencias más queridas en el tianguis de La Lagunilla, en la CDMX.

“Estoy vendiendo unos terrenos, unas propiedades, para poder operarme. Como urge, eso es lo que estoy haciendo ahorita”.

Además de sus propiedades, vende algunas de sus pertenencias... “¿Por qué no hacerlo? Todo es dinero, no pasa nada. Si no me los robé, todo me lo gané arriba del ring a base de golpes”.

¿Vendió su cinturón de campeón mundial de peso gallo, por el cual pedía 1 millón de dólares? “No ha habido quien. Ojalá salga un cliente. También tengo unas ‘últimas cenas’, donde los apóstoles tienen guantes de box. El señor Mauricio Sulaimán (presidente del Consejo Mundial de Boxeo) me compró una, pero por mi ojo ya no puedo tallar más”.

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Rubén ‘Púas’ Olivares operación de ojo / lejandro Isunza y Archivo TVNotas

Rubén ‘Púas’ Olivares se sincera, ¿qué opina de las críticas en su contra?

Al preguntarle si le molestan las críticas por poner a la venta sus pertenencias, siendo una gran estrella del deporte internacional, comentó: “No quiero que me regalen, sino que me compren los terrenos, las casas. Ahí los tengo. Aparte, quiero hacer el libro de mi vida, para venderlo en todo el mundo y hacer la serie del ‘Púas’”.

Finalmente, respecto a sus problemas con el alcohol, respondió: “Ya eso quedo atrás, si no ya me hubiera muerto. Ya se acabó el vino”

Rubén ‘Púas’ Olivares en el ring / lejandro Isunza y Archivo TVNotas

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¿Quién es Rubén ‘Púas’ Olivares? Una estrella del ring

Debutó a los 17 años y de ahí comenzó una carrera muy exitosa que lo llevó a convertirse en campeón mundial de peso gallo en 1969.

en 1969. Fue considerado como el mejor boxeador de los años 60. Ganó el cinturón de campeón mundial de peso pluma de la AMB. Después obtuvo el campeonato mundial de peso gallo de la CMB.

de la AMB. Después obtuvo el campeonato mundial de peso gallo de la CMB. Se retiró de los cuadriláteros en 1988.

Por su fama y carisma, incursionó en la actuación y trabajó en las películas: Llanto, risas y nocaut, Se sufre, pero se goza, Las glorias del Púas, Ni Chana ni Juana, Las paradas de los choferes, La pulquería 1 y 2, La pulquería ataca de nuevo, Nosotros los pelados y Qué viva Tepito, entre otras. Participó en las telenovelas: Muchachitas, Velo de novia y Contra viento y marea.



Tiene su fundación: Rubén ‘Púas’ Olivares A.C., que apoya a boxeadores retirados con carencias económicas y sin servicio médico.

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