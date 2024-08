El papá de Gomita sale en defensa de su hijo Lapizito tras señalamientos de violencia

Hace unos días se dio a conocer que Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Lapizito, está envuelto en una polémica debido a una serie de declaraciones realizadas por una de sus exparejas.

En el más reciente capítulo del programa de YouTube ‘Un tal Fredo’, Fernanda Durán aseguró que una de sus exparejas la maltrató física y psicológicamente durante su noviazgo. Además, la joven lo describió como una supuesta persona sumamente posesiva.

Cabe señalar que, la joven en ningún momento reveló el nombre de la expareja con la que sufrió todos estos malos tratos. Sin embargo, Carol Castro, hermana de la joven, confirmó en redes sociales que se trataba de Lapizito: “Yo no me llevo bien con esa basura. Sí fue él”.

Recordemos que Alfredo y Fernanda comenzaron un romance en 2022. Si bien, al menos en redes sociales, parecía que todo iba bien entre ellos, en 2023 se separaron sin dar muchas explicaciones.

Mira: Mariazel revela que tuvo contracciones en plena grabación de ‘Me caigo de risa': VIDEO

Gomita revela que su hermano la agredió

Cabe señalar que Gomita se encuentra participando en La casa de los famosos México y fue ahí donde reveló que su hermano la agredió.

Esta fuerte confesión la hizo en una conversación en el cuarto ‘Tierra’. La conductora confesó que Lapizito la golpeó con un micrófono previo a un show, lo que sin duda le provocó una lesión en el rostro.

De acuerdo con la famosa, su hermano se molestaba al ver que ella entretenía al público por su cuenta, y él sentía que lo dejaba de lado durante un show que daban juntos.

Hasta el momento, el joven no ha dicho nada al respecto de las acusaciones en su contra.

Lee: Ángela Aguilar lanza preocupante mensaje a Nodal tras reencuentro con Cazzu en Argentina: “No me dejes”

Instagram

Papá de Gomita sale en defensa de su hijo Lapizito

Alfredo Ordaz, padre de Gomita y Lapizito, rompió el silencio sobre las supuestas acusaciones que enfrenta su hijo en una entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Durante la conversación, Alfredo expresó su sorpresa ante las acusaciones: “Fíjate que algo me comentaron, pero te soy honesto, yo casi no veo ni redes sociales ni televisión; casi no estoy muy al pendiente. Yo he visto a Lapizito, pero no hemos hablado de esa situación”.

Además, el padre de Lapizito subrayó su incredulidad respecto a la situación: “Se me hace muy extraño, la verdad, porque es un buen muchacho, y no es que yo lo defienda; en realidad no sé qué es lo que está pasando. Yo muchas veces les comenté a ellos que tuvieran mucho cuidado porque las redes sociales son muy fuertes y podría ser que en alguna ocasión causen algún problema”.

Alfredo también consideró la posibilidad de que se trate de un intento por ganar notoriedad a costa de su hijo: “Te soy honesto, no estoy informado de esa situación. Me comentaron que algo pasaba, pero no sé si están colgándose de él para hacerse fama, no sé”.

Instagram

Respecto a la participación de su hija Gomita en La casa de los famosos México

El señor Alfredo Ordaz también compartió su opinión sobre la polémica participación de su hija Gomita en La casa de los famosos México.

Alfredo Ordaz “Yo, como su papá, pues los tengo que apoyar de la manera que sea, y ya no puedo interferir en su manera de pensar y mucho menos en su manera de trabajar, porque al final de cuentas es su trabajo”.

No obstante, expresó sus reservas sobre la necesidad de que su hija participe en este tipo de programas: “Yo no entiendo la necesidad de Araceli porque, voy a lo mismo, yo muchas veces peleé exactamente esa situación. A mí, casi ese tipo de programas... siento yo que para una mujer... no, honestamente, te hablo con toda honestidad. Yo conozco a mi hija y sé la capacidad artística que tiene, y yo creo que no necesita de ese tipo de realities para sobresalir. La verdad, para mí, no es porque sea mi hija, pero es una gran conductora de televisión, es una gran actriz”.

Te puede interesar: Así reaccionó Karol Sevilla a la supuesta boda de Emilio Osorio, su ex, y Leslie Gallardo