El poeta mexicano es reportado como desaparecido en Inglaterra; esto sabemos

Julio Trujillo, destacado poeta mexicano de la UNAM, ha sido reportado como desaparecido en Inglaterra, desatando una ola de preocupación en redes sociales y en la comunidad literaria.

La mañana del 15 de enero, la Embajada de México en el Reino Unido emitió un comunicado en el que informó que se encuentra en contacto con las autoridades británicas para localizarlo.

“En relación con el caso del ciudadano mexicano residente en el Reino Unido, Julio Trujillo, se mantiene contacto con las autoridades británicas para dar seguimiento a las acciones destinadas a su localización” La embajada de México en el Reino Unido.

¿Qué pasó con Julio Trujillo?

El poeta fue visto por última vez el viernes 10 de enero en la zona de Mousehole, cerca de Penzance, Cornualles, Inglaterra. Las autoridades locales de Devon y Cornwall detallaron que Trujillo vestía un jersey beige, una chaqueta de lana del mismo color, vaqueros y botas tipo Timberland. También mencionaron que frecuentaba áreas costeras, aumentando la incertidumbre sobre su paradero.

La embajada mexicana confirmó que ya ha establecido comunicación con la familia del poeta y las autoridades inglesas.

Últimos mensajes del poeta Julio Trujillo encienden las alarmas

Un elemento clave en la investigación es un iPhone con funda negra, dispositivo desde el cual la víctima publicó en la red social X mensajes alarmantes relacionados con el suici... y la muerte en los días previos a su desaparición.

El 7 de enero escribió: “Pero los sui... tienen un lenguaje especial. Como los carpinteros, quieren saber qué herramientas usan. Nunca preguntan por qué construyen”.

El 8 de enero, escribió la parte de un poema “Cuando yo muera de vida y no de tiempo…”; mientras que el 10 de enero a la 1:52 AM, el día en que desapareció, escribió: ”Ya no va a dolerme el mar, porque conocí la fuente”.

Estas publicaciones han sido analizadas como posibles indicios de su estado mental previo a su desaparición.

¿Quién es el poeta Julio Trujillo?

Originario de la Ciudad de México, Julio Trujillo, nacido el 16 de septiembre de 1969, es reconocido como poeta y editor. Graduado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, su trayectoria incluye roles como redactor de la Revista Universidad de México, director de la Revista Mexicana de Cultura y jefe de redacción en Letras Libres.

Además, fue titular de la Dirección General de Publicaciones del desaparecido Conaculta y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2004.

Entre sus logros literarios destacan premios como el de Poesía Punto de Partida (1991) y el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino (1994). Sus obras más destacadas incluyen Una sangre (1998), El perro de Koudelka (2005) y El acelerador de partículas (2017). Recientemente, obtuvo el segundo lugar en el Premio Patricia Eschen de Poesía en Inglaterra.