Emilio Levy señaló que Ana Bárbara estaría cegada por su prometido y ¿no defiende a sus hijos?

Emilio Levy, hijo de Mariana Levy (q. e. p. d.), señaló que Ana Bárbara está tan enamorada de su esposo Ángel Muñoz que no hace nada para defender a su familia de los supuestos maltratos de los que son objeto.

Recordemos que, a mediados de 2023, Emilio declaró que sus hermanos eran supuestamente violentados verbalmente en ese entonces por el prometido de Ana Bárbara.

Ahora, el joven de 19 años, antes de la alfombra roja de la entrega de reconocimientos a las 100 personas más influyentes que se realizó este fin de semana en el Teatro Centenario, tachó de estar ciega de amor a la intérprete de “Bandido”.

Lee: Aseguran que Ferka se fue a TV Azteca porque Juan Osorio le cerró las puertas en Televisa

Emilio señaló que cuando pasaban todas esas cosas que declaró, no podía hacer nada.

Al preguntarle si le gustaría tener un acercamiento con la cantante, el joven mencionó que ya le pidió disculpas y espera que el amor los vuelva a juntar.

Checa: Ferka reacciona al encontronazo entre Laura Bozzo y Christian Estrada en LCDLF 4

Respecto a la relación con su padre, José María Fernández, mejor conocido como “el Pirru”, detalló que sigue sin ninguna comunicación.

Checa: Participante de La casa de los famosos revela que su exnovio la obligó a abortar ¡a los 19 años!

Desde hace unas semanas, Emilio comentó que seguirá los pasos de su amada madre, Mariana Levy, quien fue una gran actriz, y espera honrar su memoria al hacer lo que más le gustaba.

Emilio Levy

“Gracias a Paula quien me dio ese empujoncito. Me dijo que las clases en el CEA eran maravillosas, son exigentes, pero no son nada que no pueda hacer. Estoy feliz, encantado con todo lo que he aprendido y bueno esto lo traigo en la sangre, el platicar con las personas eso me llena y la actuación no me niego y tal vez sería un buen villano, o un buen comediante, pero ya lo iremos descubriendo”.