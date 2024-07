Emilio Osorio habla de la fuerte pelea que sus padres, Juan Osorio y Niurka, han protagonizado en redes

Desde hace varios meses, la relación entre Juan Osorio y Niurka Marcos ha dado mucho de qué hablar, y es que han asegurado que no se llevan bien, pues la cubana no cesa de hacer fuertes críticas al productor.

Recordemos que la actriz, desde el estreno de la obra de teatro “Aventura”, que es dirigida por Juan Osorio, ha sido muy incisiva respecto a la participación de Irina Baeva, de quien ha dicho que no baila.

Dichas declaraciones llegaron a Juan Osorio, quien no ha dudado en defender a la actriz estelar de la puesta en escena y en arremeter contra su expareja. Pero las cosas no quedaron ahí, ya que hace unos días, Marcos usó su cuenta de Instagram para compartir que supuestamente Juan se desentendió de su hijo Emilio por más de una década.

Además, la vedette recordó cuando ella estuvo a punto de sufrir hipotermia durante las grabaciones de una telenovela, lo cual pudo haber sido causado por un supuesto descuido de Osorio.

Niurka le advirtió a Juan Osorio que no hablara más de ella, pues en caso contrario, ella seguirá sacando información de su relación fallida de pareja, sin importar lo que pueda pasar.

Hace unos días, en “El Mitangrit” de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos, tuvimos como invitado a Juan Osorio. Él aseguró que no le interesan las críticas que Niurka Marcos ha hecho en contra de la nueva versión de la obra “Aventurera” y, principalmente, a la actuación de Irina Baeva como Elena Tejero.

El productor mencionó que lo único que tiene en común con la cubana es su hijo, Emilio, quien ya es mayor de edad. Por lo tanto, ya no tiene que hablar nada con ella y no ve la necesidad de tomar en cuenta su opinión.

Pero la cosa no terminó ahí, pues Juan Osorio aseguró que él fue quien la impulsó a ser considerada en la industria del entretenimiento.

“Que nadie le cuente lo que me costó a mí, ni a ella ni a nadie. Dos cosas: una, que Carmen le diera la oportunidad. Nos costó muchísimo porque no era nadie. No la conocía nadie. Gracias a ‘Aventurera’, empezó a trascender”.