¿Emir Pabón fue testigo del supuesto maltrato de Patricio ‘N’ a Aurea Zapata? Él lo aclara

La batalla legal entre Aurea Zapata y su expareja, Patricio ‘N’, continúa generando controversia. Hace un poco más de dos años, la famosa actriz lo denunció por violencia familiar y en marzo pasado inició un proceso legal en su contra por el presunto abuso contra sus hijas.

Debido a esta última querella, al presentador se le giró una orden de aprehensión. No obstante, pudo evitar la prisión preventiva gracias a un amparo logrado por sus abogados.

En tanto que la Fiscalía otorgó un plazo de seis meses para que ambas partes presenten sus pruebas pertinentes. En este lapso, Patricio tendrá que mantenerse alejado del domicilio de las menores y deberá ir a los juzgados a firmar mensualmente.

Según afirmó el conductor en una entrevista para TVNotas, un juez general le otorgó un “amparo indirecto”.

En medio de esta controversia, Aurea Zapata afirmó en una entrevista para ‘Ventaneando’ que hubo varios testigos del presunto maltrato que vivió a lado de su expareja. Entre ellos, el cantante Emir Pabón, que, si bien le decía que ya no la tratara mal, aparentemente, tampoco hizo mucho para defenderla.

“A mí lo que me sorprende, que ese grupo de amigos que lo apoyó, sabían cómo me trataba. Hay uno que voy a mencionar, Emir Pabón, amigo de los dos le decía: ‘Compadre, no le hables así’. (A lo que su ex respondía:) ‘Ella me conoció así. Yo soy norteño, así la voy a tratar. Si no le gusta, la puerta está muy grande’. Todos, todos sabían cómo me trataba” Aurea Zapata

Aurea Zapata a las afueras de la Fiscalía

¿Emir Pabón fue testigo del supuesto maltrato en contra de Aurea Zapata?

En una entrevista para ‘Venga la alegría’, el vocalista de Grupo Cañaveral señaló que lo vivido entre Aurea y Patricio en un tema que solo les concierne a ellos, por lo que no podría revelar si hubo alguna clase de agresión.

“Lo que pasaba de la puerta para dentro con ellos, solamente ellos lo saben. Así de simple” Emir Pabón

También expresó que conoce al conductor desde hace más de 20 años y lo considera un gran amigo: “Es una persona que quiero. Es un gran amigo. Compartimos mucho. Es un gran líder de opinión. Es un muchacho norteño de Tampico. Habla fuerte. Es lo que te podría decir”, indicó.

Patricio ‘N’ afirma que Aurea Zapata habla sin tener pruebas

Al preguntarle a Patricio ‘N’ sobre esta situación, simplemente se limitó a decir que Emir era un gran amigo y señaló que, a lo largo de su batalla legal, Aurea Zapata ha hecho declaraciones sin fundamento.

“Cada vez que esta señora habla a los medios de comunicación a mí me deshonra. Me difama. Me hace acusaciones muy graves. Emir, he platicado con él, con su esposa. Emir está tranquilo. Creo que ya lo entrevistaron y dijo: ‘Pues es lo que ella dice’, y es lo que ha venido diciendo. Repito, durante dos años y ocho meses sin ningún sustento, evidencia o prueba”, señaló.

Patricio N

