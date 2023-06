Entre aplausos, Mónica Noguera se despide de Sale el Sol para irse a Imagen Noticias

Mónica Noguera afirmó que seguirá teniendo apariciones especiales en Sale el Sol, por lo que calificó su adiós como una “media despedida”.

Tras la reciente salida de Juan Soler, el elenco de Sale el Sol le dice adiós a Mónica Noguera, quien se habría unido al matutino de Imagen Televisión hace un poco más de diez meses, y se une a Imagen Noticias con Paco Zea.

Casi al finalizar la emisión de este 12 de mayo, los presentadores presentaron una emotiva semblanza de su ahora excompañera de conducción, donde recordaron algunos de sus momentos más especiales en el programa.

“Gracias Mónica por ser una extraordinaria compañera, gracias por sorprendernos con tus confesiones y anécdotas. Gracias por tu entrega, talento y profesionalismo. Esto no es un adiós”, se expresó en el tierno video.

Entre aplausos de sus colegas, Noguera indicó que empezaba “otro camino” en la televisora junto al noticiero de Paco Zea, a partir del próximo lunes 15 de mayo, pero que seguirá visitando Sale el Sol.

Pese a que ya no estará como conductora principal, Mónica Noguera dijo que visitará Sale el Sol de manera “constante” / Instagram: @monanoguera

Te recomendamos: ¡Llegó la hora! Mónica Noguera se va de Sale el Sol y sin despedida

“Es una media despedida de Sale el Sol porque estaré de invitada con ustedes constantemente, así que no es que me voy, me voy. Es un orgullo formar parte de un equipo tan profesional. Encontré hermanos y seres humanos entrañable”, manifestó.

Por su parte, el resto de los presentadores dejaron en claro que no era un momento triste, sino de celebración por el nuevo proyecto de Mónica, y confirmaron que la conducta no se “despide por completo” del matutino.

Alex Kaffie fue el primero en dar a conocer la salida de Mónica Noguera

Como si de una predicción se tratara, Alex Kaffie señaló que justamente este 12 de mayo era el último día de Mónica Noguera en Sale el Sol, e incluso aseguró que la conductora no tendría despedida como el resto de los que se han ido del matutino.

Lo anterior, con motivo de que los ejecutivos la estaban “convenciendo” de que hiciera apariciones especiales en el programa: “no habrá despedida debido a que los poderosos ejecutivos de Imagen Televisión están intentando convencerla de que haga participaciones especiales”, apuntó.

Hace poco, Alex Kaffie dijo que Mónica Noguera no tendría una despedida formal de Sale el Sol, a diferencia de otros conductores que han dejado el matutino. / Facebook: Mónica Noguera

Afirmando que era la conductora “mejor pagada” de la empresa, el polémico periodista contó que su colega se iría a Imagen Noticias con Paco Zea, pues ese habría sido su deseo desde hace tiempo.

“Desde hace tiempo ella quiere trabajar en el área de noticias y tras pedir la oportunidad a quien correspondió, la próxima semana inicia una nueva etapa en su carrera”, precisó.

Según Alex Kaffie, Mónica Noguera quería unirse a Imagen Noticias desde hace tiempo. / Facebook: Mónica Noguera

Te puede interesar: Problemas en Sale el Sol: conductor exhibe hipocresía de conductora y el regreso de un integrante