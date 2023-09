Entre lágrimas, Maryfer Centeno anuncia el fallecimiento de su perrito Yorkie: “No lo acabo de digerir”

Maryfer Centeno afirmó que su perrito tuvo una vida feliz a su lado.

A dos días de haber pedido oraciones por la salud de su perrito Yorkie, Maryfer Centeno revela que su querida mascota falleció hace algunas horas, después de ocho años de haber llenado su vida de alegría.

Mediante redes sociales, la famosa grafóloga y analista de lenguaje corporal confirmó la noticia con una emotiva despedida: “Los mejores 8 años de mi vida. Les puedo asegurar que fue muy feliz, que nunca sufrió. Solo conoció lo bonito de la vida. Descanse en paz Yorkie Marin Centeno”, escribió.

Posteriormente, subió un video a TikTok donde habla sobre los últimos momentos que pasó con su mascota, a quien consideraba como una parte fundamental de su familia.

“Yo pensé que el video más difícil de mi vida ya lo había hecho. Yorkie se fue hoy, a las 10:30 de la mañana. Gracias a Dios, ayer estuve con él. Ayer lo abracé, lo agarré a besos. En la mañana también. Hace dos horas lo tenía entre mis brazos”, expresó entre lágrimas.

Pese al dolor que siente, reconoció sentirse un poco “aliviada” de que Yorkie se fuera rodeado de amor y cariño, pues “tuvo los ocho años más maravillosos” del mundo.

Asimismo, señaló que su llegada llenó su vida de felicidad e incluso ayudó a que su matrimonio fuera más unido. Por lo que aún no puede creer que su amado perro ya no esté con ella.

“Estoy todavía incrédula. Hace una semana, Yorkie estaba bien. Saltaba, se enojaba. Estuvo en muy buenas manos médicas, de eso no tengo la menor duda. Pensamos que fue algo genético. Carlos (su esposo) está muy triste. Yorkie le cambió la vida porque lo sensibilizó muchísimo”, expresó.

Yorkie fue la mascota de Maryfer Centeno y su esposo durante ocho años / X: @Grafocafe

Maryfer Centeno agradece los mensajes de apoyo

Casi para finalizar, Maryfer Centeno agradeció a todos aquellos que se han solidarizado con su sufrimiento. Aunque dijo no sentirse bien, mencionó que hará todo lo posible para superar su pérdida.

“Ahora no quiero regresar a la casa, pero están Pastor, Dona (sus otros perros), está Carlos. Me vine a trabajar, porque si no, siento que voy a ocupar la cabeza para estar lastimándome, es decir, pensar en cosas que no debo. Se hizo todo lo que estaba en nuestras manos”, puntualizó.

Y agregó: “Me voy a trabajar porque no tengo de otra. A Yorkie le gustaba acompañarme a trabajar y porque vive en mí. Ya no puedo llorar. Me duelen hasta los ojos”.

Maryfer Centeno aseguró que la vida de Yorkie fue muy feliz / X: @Grafocafe

