Epy Vélez de ´Marea de pasiones´ en la vida real ha sufrido ac0so como su personaje en la telenovela

Uno de los personajes que más ha llamado la atención en la telenovela ´Marea de pasiones´ es el de Nora, una mujer que se ha tenido que hacer cargo de su esposo y su hijo en medio de un torbellino de emociones.

Este rol es interpretado por la tapatía Epy Vélez quien habló con TVNotas sobre su participación en este melodrama: “Estoy muy feliz con este personaje tan demandante. La mayor parte de la historia la vemos completamente arrastrada por las circunstancias sin encontrar cómo salir de ellas. Es la primera vez que me toca un papel así”.

Epy llegó a este proyecto por medio de un casting: “Recuerdo que lo mandé a las dos de la mañana y a la semana me llamó mi mánager para decirme que estaba hablando con Nora, o sea, de esa manera me estaba avisando que me había quedado”.

Es la primera vez que trabaja con la productora Giselle González: “Está atenta hasta del más mínimo detalle. Se encuentra en el set, en los ensayos. Desde los monitores, escucha bastante al público”.

Epy ya había estado en la serie ´Lalola´ al lado de Bárbara de Regil y en otros proyectos como ´La madrastra´ y la bioserie de María Félix.

Le preguntamos a la actriz en qué se identifica con Nora y nos dijo: “Yo creo que las mayoría de las mujeres hemos atravesado alguna situación de violencia s3xual, ac0so, algún grito en la calle, y lo paralizante que puede ser ello. A mí me ha tocado padecerlo muchísimo desde si puedo salir a pasear a mi perro a altas horas de la noche, porque yo me debo cuidar. Una vez en el metro estaba muy lleno y sentí una mano. Pensé que era accidente, pero me di cuenta que había sido un señor de manera intencionada. Y las mujeres debemos levantar la voz”.

