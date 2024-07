Eric del Castillo anuncia su posible retiro de las telenovelas: Esta es la poderosa razón

El pasado 22 de julio, Eric del Castillo cumplió 90 años de edad. Debido a esta ocasión, días antes recibió un emotivo homenaje sorpresa, además de una gran fiesta.

El evento fue organizado por su hija Verónica del Castillo en el Centro Libanés de la CDMX. En este día tan importante, estuvo acompañado por su esposa Kate Trillo y su hija Kate del Castillo, quien también llegó de sorpresa.

Entre los invitados destacó la presencia de Maribel Guardia, Eduardo Yáñez, Aracely Arámbula, Jorge Ortiz de Pinedo, Josh Gutiérrez, Emmanuel Palomares, Roxana Castellanos y Roxana Chávez. La escultora Delia González creó una escultura inspirada en la personalidad del histrión en plata, y la Sonora Santanera de Arturo Ortiz y Antonio Méndez amenizó el evento.

Liliana Carpio

Eric del Castillo: ¿Ya piensa en el retiro?

Tras recibir un homenaje, el actor Eric del Castillo fue entrevistado por las cámaras de ‘Hoy’, donde confesó que se encuentra listo para su posible retiro de la pantalla chica.

Actualmente, Eric del Castillo participa en la telenovela ‘Mi amor sin tiempo’, donde interpreta a “Álvaro”. A pesar de sus 90 años, el actor sigue trabajando, pero admitió que ya está listo para dejar la televisión.

“Pienso también posiblemente retirarme. Quizás esta sea mi última telenovela”. Eric del Castillo

Eric del Castillo y Kate Trillo celebran su aniversario 55 años de casados / Instagram: @ julianna57 / @katedelcastillo

Además, expresó su deseo de escribir sobre su carrera: “Ahora quisiera escribir sobre mi carrera. Creo tener mucha experiencia. He vivido muchísimas cosas. He hecho cientos de personajes y tengo muchas cosas que decir”.

El actor reflexionó sobre su vida y su futuro: “Ya soy sobreviviente. No sé hasta cuándo dure... Estoy preparado para cuando Dios me llame. Cuando me dé el llamado, ahí estaré puntual. Quiero morir en alta mar con la cara al cielo, donde parezca un sueño mi agonía y mi alma un ave que remonta el vuelo”.

El actor no dejó claro si este será su último proyecto. Sin embargo, existe la posibilidad de que don Eric se retire al lado de su esposa, después de haber trabajado tantos años.

