Eric del Castillo entrará a quirófano tras aparatosa caída: “Tengo un problema”

El primer actor Eric del Castillo se enfrenta a una nueva batalla por su salud. A sus 89 años, deberá someterse a una intervención quirúrgica en la espalda debido a las complicaciones derivadas de una caída que sufrió en 2021 en casa de su hija, Verónica del Castillo.

En aquel entonces, el actor minimizó la gravedad del incidente. “Estoy bien, bien en general”, declaró a los medios, detallando una fisura en un hueso y una herida en la frente que requirió sutura. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo no se han hecho esperar.

Eric del Castillo se someterá a cirugía tras aparatosa caída

Los problemas de espalda que don Eric padece se deben a la rotura de dos tornillos colocados durante una cirugía previa. “Me operaron de la espalda hace tiempo. Me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos. Entonces me causan dolor”, explicó el actor en una reciente entrevista para el programa De primera mano.

A pesar de las molestias, Eric del Castillo ha continuado trabajando con normalidad. “Me voy a operar muy sencillo ahora que termine la telenovela”, aseguró, recalcando que la producción lo cuida y le proporciona una silla para evitar que permanezca de pie por mucho tiempo.

La cirugía, que se pospondrá hasta el final de las grabaciones de la telenovela en la que participa, Mi amor sin tiempo, se presenta como una necesidad para aliviar el dolor del actor y mejorar su calidad de vida. “Me duele cuando estoy parado”, confesó.

Si bien sus hijas, Kate y Verónica del Castillo, no han emitido declaraciones públicas al respecto.

