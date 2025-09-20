Este sería el color favorito de las personas infieles, según estudios psicológicos: ¿Cuál es?

La infidelidad es un tema que envuelve controversias y no distingue de personas famosas, celebridades, deportistas, hombres o mujeres. Esta situación puede verse reflejada en patrones psicológicos según estudios. Es por eso que aquí te platicamos un poco de la infidelidad, la cual podría deducirse a partir de un color... ¿De qué trata?

¿Puede un color revelar rasgos de personalidad?

Aunque solemos pensar que las preferencias visuales son solo cuestión de gusto, la psicología ha demostrado que los colores que elegimos pueden decir mucho más sobre nosotros de lo que creemos . En especial, se ha observado que algunas tonalidades tienden a ser favoritas entre quienes presentan ciertos comportamientos, incluyendo la infidelidad.

La frase popular que nos aconseja no juzgar por las apariencias tiene mucha razón. Sin embargo, los especialistas han encontrado patrones comunes que podrían asociarse con características específicas de personalidad. Entre estos patrones, el gusto por ciertos colores ha captado la atención de la psicología, ya que podría reflejar el estado emocional, los impulsos y hasta los valores de una persona.

En este contexto, recientemente se ha comenzado a analizar qué colores prefieren las personas que tienden a ser infieles. Y aunque se han mencionado varios, como el azul, el verde o el violeta, uno destaca notablemente por encima de los demás.

¿Qué color es el que las personas infieles prefieren según la psicología?

Diversas encuestas y estudios han coincidido en un punto: el rojo es el color más frecuentemente elegido por personas que han sido infieles . Una de las investigaciones más representativas fue realizada por el sitio Ashley Madison, conocido por conectar a personas interesadas en relaciones extramatrimoniales. Al consultar a sus millones de usuarios sobre cómo se vestirían para un encuentro secreto, la gran mayoría señaló que optaría por prendas o detalles en rojo .

Este hallazgo no es aislado. Según investigaciones publicadas en la revista científica Journal of Personality and Social Psychology, el rojo provoca reacciones psicológicas intensas y está relacionado con la atracción física, la sexualidad y la búsqueda de experiencias emocionantes. Desde la psicología evolutiva, se ha observado que este color puede aumentar el interés y el deseo, especialmente en situaciones donde hay un componente de riesgo o secreto.

El rojo no solo llama la atención visualmente, sino que también puede influir en el comportamiento de quien lo usa, reforzando sensaciones de seguridad, atrevimiento y deseo de conquistar. Estas características están estrechamente vinculadas con las actitudes de quienes buscan salir de la rutina o vivir experiencias paralelas a una relación formal.

¿La infidelidad solo se da en el ámbito amoroso?

Aunque comúnmente se piensa que ser infiel implica solo una traición amorosa o sexual, la realidad es más compleja. La infidelidad también puede darse en otros aspectos de la vida, como en lo económico, lo social o incluso lo emocional . Cualquier tipo de doble vida, ocultamiento o traición de confianza puede considerarse una forma de infidelidad.

Lo interesante es que, independientemente del tipo, muchos de estos comportamientos están ligados a una misma raíz emocional: el deseo de lo prohibido, la falta de compromiso, o la búsqueda de estímulos intensos. De nuevo, elementos que coinciden con lo que representa el rojo en la simbología psicológica.

Es importante aclarar que no todas las personas que prefieren el rojo van a ser infieles . Sin embargo, los expertos señalan una tendencia estadística que asocia este color con personalidades más impulsivas, seductoras y propensas a romper las reglas.

En el caso de la infidelidad, esta tonalidad parece estar relacionada con una mayor disposición a explorar lo desconocido, lo prohibido… y lo apasionado .

