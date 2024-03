¿Estrategia? Carín León responde a las críticas por polémico comentario durante concierto

Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León, se volvió tendencia por un polémico comentario que realizó durante una presentación que tuvo el pasado fin de semana en su natal Hermosillo, Sonora.

En dicho concierto, el cantante admitió que tenía ganas de “echarse un p3r1c0”, es decir, c0c41n4, pues estaba muy contento de interpretar su más famoso sencillo, La boda del Huitlacoche.

Aunque se dijo consciente de la controversia que ocasionarían sus palabras, señaló que los artistas “no eran ejemplo de nadie” y básicamente podían hacer lo que quisieran.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un p3rico, lo que es. Como buen hermosillense” Carín León

No te pierdas: Carín León es acusado de “promover” el consumo de sustancias ilícitas tras polémico comentario en concierto

Las palabras del cantante causaron mucha conmoción. Aunque algunos de sus fans salieron en su defensa, la gran mayoría afirmó que estaba “promoviendo” el consumo de sustancias ilícitas.

En medio de todo este escándalo, Carín León usó sus redes sociales para compartir algo que, para muchos, fue interpretado como una respuesta ante las críticas que han surgido en su contra.

Checa: Kuno Becker se echó a correr “como loquito” cuando se enteró que sería papá de una niña

¿Las palabras de Carín León fueron parte de una estrategia?

A través de Instagram, el artista de regional mexicano subió parte de lo que será su nueva canción. En dicho sencillo, habla sobre la vida y la gente que lo ha llegado a juzgar por su forma de ser.

“Que me disculpe a la que ofendí por salir mujeriego. Desde morro me gustó el desmadre, así soy no lo niego. El que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio. Mientras tanto, mientras la vida sea traba, me la tomo en serio”, dice parte de la letra.

El extracto del tema finaliza con la frase que dijo durante el polémico concierto: “No vine a ser ejemplo a seguir”.

Este post también dio mucho de qué hablar, pues la mayoría de los usuarios aseguraron que las declaraciones de Carín León en el evento solo fueron parte de una estrategia para promocionar este sencillo. Hasta el momento, el mexicano no ha dado detalles de cuándo se lanzará su nuevo tema.

Mira: ¿El esposo de Yuridia le es infiel? La cantante se lo agarró a cachetadas