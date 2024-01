Eugenio Derbez asume que José Eduardo será un mejor padre que él

Eugenio Derbez se encuentra muy contento porque se convertirá en abuelo por segunda vez. Recordemos que hace unos días José Eduardo y su novia, Paola Dalay, dieron a conocer que esperan a su primer bebé.

El productor fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México por algunos reporteros, quienes lo cuestionaron sobre la noticia que su hijo compartió en redes sociales. Eugenio detalló cómo José Eduardo le dio a conocer la noticia, además de que le está pidiendo consejos de paternidad, lo cual los ha acercado.

Te puede interesar: Sergio Mayer explota contra Poncho de Nigris por aconsejarle a Wendy Guevara que no firmara con él: “Desleal”

El actor contó que su hijo los citó a él y a Alessandra Rosaldo en un restaurante para darles un regalo. Derbez detalló que comenzó a sospechar que José Eduardo se traía algo entre manos, pues lo conoce, y creyó que podía tener la intención de jugarles una broma, aunque en esta ocasión no fue así.

Lee: Fallece la mamá de la modelo Gisele Bündchen tras una fuerte lucha contra el cáncer

Eugenio mencionó que pensaba que José Eduardo no tenía ganas de ser papá, pero en estas semanas ha notado lo emocionado que se encuentra, y reveló que le ha estado pidiendo consejos, por lo que la relación se ha vuelto más cercana.

José Eduardo Derbez

“Yo pensé que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, ha estado más en contacto que nunca y eso me hace feliz, va a ser un gran papá, incluso mejor que yo”.