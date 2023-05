Eugenio Derbez confiesa las graves secuelas de su accidente de hombro: “Sonó como ramas secas”

El pasado 29 de agosto de 2022 Eugenio Derbez sufrió un terrible accidente que marcó su vida y su carrera.

Luego de que a mediados del año pasado, el actor y productor mexicano Eugenio Derbez sufriera un accidente que le dejó un hombro completamente paralizado, pues sufrió 17 microfracturas mientras jugaba con visores de realidad, recientemente el famoso se dejó ver como si nada. Sin embargo, la realidad es otra, pues ahora tiene que lidiar con las secuelas del accidente.

De acuerdo con Eugenio Derbez, en entrevista para ‘Ventaneando’, ha superado las expectativas de los doctores que consultó, quienes le dijeron que no podría levantar el brazo más allá de 90 grados, pero él sí puede hacerlo, aunque no tiene completa movilidad en el brazo derecho, el cual se lastimó.

“Estoy con la terapia física pero voy muy bien, ya me dijo el doctor que superé todas sus expectativas pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá y ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso y no me puedo tocar la espalda... mentar la madr3", mencionó el mexicano.

Eugenio Derbez se sinceró sobre su lesión en el hombro / Instagram: @ederbez

Aunque eso no fue todo, pues Eugenio también recordó cómo fue el momento en que se lesionó y cómo los visores de realidad virtual le jugaron mal la mente, generando que no pudiera reaccionar a que estaba cayendo, algo que dejó muy impactado a su hijo Vadhir Derbez, con quien se encontraba al momento del accidente.

“En el instante oí un tronadero, es como si hubiera caído entre ramas secas, fueron 17 fracturas. No entendió (Vadhir) mi único lugar seguro para mi cabeza era una tablita. Fui con el doctor de los Dodgers y los Rams, en Los Ángeles, muy bueno. Estoy entero”, explicó.

Eugenio Derbez recuerda que al verlo caer, su hijo Vadhir quedó en shock / Instagram: @ederbez

Así mismo, Eugenio Derbez mencionó que está por iniciar un proyecto que lo hará mantenerse alejado de su casa por varios meses, hasta septiembre, una situación que más allá de hacerlo sentir deprimido, lo ha hecho darse cuenta que se volvió esclavo de su carrera.

“Me siento esclavo de mi propia carrera, y yo ahorita estoy a punto de entrar en una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre y me tiene muy deprimido y les digo ( a sus hijos), que yo no quiero que sean así, porque veo que de represente se van de viaje y se divierten, pero antes les reclamaba y ahora es al revés, creo que el que está mal soy yo”, confesó.