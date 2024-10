Eugenio Derbez hace llorar a Paola Rojas en Imagen Televisión al recordarle su pasado

La mañana del lunes 14 de octubre marcó inolvidable momento en la carrera de Paola Rojas, quien debutó como conductora del noticiero ‘De pisa y corre’ en Imagen Televisión. Después de varios años trabajando para Televisa, la periodista y conductora dio un paso importante al unirse a otra televisora.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo su estreno en el canal 3, sino el emotivo momento que vivió durante su primera emisión, el cual rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mira: Ilse de Flans en shock por polémica decisión de su hijo mayor ¡Fue un gran impacto para ella!

Paola Rojas llegó a Imagen Televisión / IG: @paolarojas

El momento emotivo de Paola Rojas con Eugenio Derbez

El actor Eugenio Derbez fue el padrino de Paola Rojas en esta nueva etapa siendo el invitado de honor para darle la “patadita de la suerte”.

Aunque su participación se dio a través de una videollamada, las palabras de Derbez fueron suficientes para conmover profundamente a Rojas quien rompió en llanto al escucharlo.

“Sabes que te quiero, te admiro y te respeto. No me imagino lo que es dar noticias en México ahorita. La verdad te lo aplaudo porque sé lo difícil, lo arriesgado, lo complicado, pero tú eres una mujer extremadamente valiente y que te has sabido reinventar”, expresó el actor y comediante.

Y agregó: “De repente te veo actuando, te veo investigando, haciendo retos, conduciendo Netas divinas, conociendo una faceta mucho más personal tuya. Me encanta que hayas crecido impresionante, que si te hubieras quedado donde estabas hubiéramos sido todos felices, pero no te hubiéramos visto crecer como lo estamos viendo ahorita”.

Checa: Exparticipante de La casa de los famosos es acusada de abandonar a su hija, esto aseguran

Estas palabras llenas de afecto y reconocimiento, hicieron que Paola Rojas no pudiera evitar emocionarse. Visiblemente conmovida, la periodista, llena de lágrimas agradeció el apoyo de Eugenio, quien la ha acompañado en varios momentos difíciles de su vida profesional y personal.

En medio de este momento emotivo, Paola también mencionó que, gracias al apoyo de Eugenio, su carrera sigue avanzando y que próximamente ambos planean colaborar en un proyecto juntos, algo que sin duda tiene a sus seguidores muy emocionados.

No te pierdas: José Ron y Ariadne Díaz se dan intenso beso ¡aunque ya no son novios desde hace 10 años!

Paola Rojas y Eugenio Derbez han sido cercanos, por lo que el actor fue su padrino al estrenar su noticiero en Imagen / Instagram: @paolarojas/ @ederbez

Paola Rojas regresa como conductora de un noticiero

Tras su salida del noticiero matutino de Televisa, Paola se quedó únicamente como conductora del programa ’Netas divinas’ en Unicable, por lo que este es su regreso a televisión abierta tras dejar Televisa.

Paola está en el programa luego de la salida de Nacho Lozano, quien asumió la conducción de otro espacio informativo nocturno en la misma televisora en lugar de Ciro Gomez Leyva.