Exparticipante de La casa de los famosos es acusada de abandonar a su hija, esto aseguran

Anahí Izali, modelo y actriz que ganó notoriedad por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos, está en el centro de la controversia tras ser señalada por una joven en redes sociales que afirma ser su hija.

Valeria Ramos, quien ha compartido su historia, a través de videos en TikTok, asegura que Izali la abandonó y ha negado públicamente su existencia.

Todo comenzó cuando, en el 2021, Izali protagonizó una intensa pelea con Celia Lora en La casa de los famosos. Durante esa discusión, Anahí le recordó a Lora sus problemas legales, a lo que Celia respondió con la acusación de que la actriz habría tenido una hija que abandonó. Lo que parecía una simple pelea entre las participantes del reality se ha convertido en una controversia aún mayor.

Anahí Izali se integra a La Isla: Desafío en Turquía. / Instagram: @anahiizali

Las acusaciones de la joven en TikTok a Anahí Izali

Valeria Ramos, quien afirma ser hija de Anahí Izali, ha publicado varios videos en los que muestra supuestas pruebas de su parentesco. En uno de los clips, Valeria compartió una entrevista del programa El colador, en la que el conductor, Rodner Figueroa, preguntó directamente a Izali sobre una niña con el que aparecía en una foto. La actriz negó que fuera su hija y afirmó que se trataba de su sobrina. Sin embargo, Ramos subió el video con la leyenda: “Story time de cómo mi mamá me negó en una entrevista”.

Valeria no se detuvo ahí. En otro video, mostró mensajes de cumpleaños que supuestamente le habría enviado Izali, donde la actriz se referiría a ella como “mi hijita preciosa”. “Eres mi vida, mi corazón, ya casi paso por ti”, se lee en uno de los mensajes que le atribuyen a Anahí.

Ante las críticas de algunos internautas que acusaban a la joven de buscar fama, Valeria decidió compartir más supuestas pruebas, incluyendo lo que parece ser su acta de nacimiento, donde figura el nombre de Anahí Izali como su madre. “Esta es mi verdad, no tengo por qué mentir... no me negó para protegerme, simplemente casi nunca estuvo presente en mi vida”, señaló Ramos en uno de sus videos.

Desde entonces Anahí no ha participado en otro reality pero es hasta el día de hoy que la envuelve una nueva polémica.



Hace unos días el perfil en TikTok llamado @vaal_ramos_ dio a conocer que es hija de Anahí y que la ha estado negando en entrevistas.



La chica ha tratado de… pic.twitter.com/zc3b99PXCd — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 15, 2024

Anahí Izali guarda silencio ante las acusaciones

Hasta el momento, Anahí Izali no ha emitido ningún comunicado o respuesta oficial sobre las declaraciones de Valeria Ramos.

La información ha estado circulando rápidamente en redes sociales, generando diversas opiniones sobre si las acusaciones son verdaderas o simplemente un intento de ganar notoriedad. Mientras tanto, el público sigue esperando que Izali rompa el silencio y aclare su versión de los hechos.

¿Quién es Anahí Izali?

Anahí Izali es una actriz y modelo mexicana conocida por su participación en telenovelas como Mi marido tiene familia y Como dice el dicho. Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó al unirse al polémico reality show Acapulco Shore. En 2021, fue seleccionada para formar parte de La Casa de los Famosos, donde protagonizó varios enfrentamientos, incluyendo la mencionada discusión con Celia Lora. La último programa en la que la vimos fue en el 2023 en reality Los 50.

La vida privada de Izali ha sido un tema recurrente de interés para el público, pero hasta ahora, la actriz ha mantenido un perfil reservado sobre su familia y relaciones personales.

A medida que las acusaciones de Valeria Ramos siguen ganando atención en redes sociales, queda por ver si Anahí Izali dará una respuesta oficial. Por ahora, la actriz continúa en el ojo del huracán, enfrentando una de las polémicas más serias de su carrera.