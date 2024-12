Eugenio Derbez: Kristoff Raczynski lo apoya y destroza Emilia Pérez: “Es horrible. Los fans son el problema”

Hace unos días, la youtuber Gabriela Meza publicó un video junto a Eugenio Derbez en el que discutieron sobre el trabajo de Selena Gómez en la película Emilia Pérez. Las críticas emitidas por ambos generaron una gran controversia, que escaló hasta el punto en que la propia Selena Gómez sintió la necesidad de defenderse.

Eugenio Derbez calificó la actuación de Selena como “indefendible”, lo que provocó una reacción masiva por parte de los fans de la cantante. Los seguidores comenzaron a lanzar críticas, amenazas e incluso atacaron a la familia del comediante mexicano. La situación se tornó tan hostil que Derbez se vio obligado a pedir disculpas.

Kristoff Raczynski defiende a Eugenio Derbez tras criticar a Selena Gomez

En medio de esta polémica, el actor, youtuber y crítico de cine Kristoff Raczynski, conocido por su canal en YouTube, defendió a Eugenio Derbez. De manera inesperada, Raczynski tomó una postura en favor de Derbez y compartió su opinión sobre la película.

Eugenio criticó a Selena Gomez pero se tomó una foto con ella y elogió la película en la que participa / Instagram

“La película es horrible, las canciones te taladran el cerebro y el español de Selena Gómez deja mucho que desear. Paren esta masacre”, Kristoff Raczynski

El crítico justificó el español deficiente de Selena señalando que “en la película su papel no es el de una mexicana, el problema es que no se le entiende, su dicción es mala y lo que dice no tiene sentido. No es culpa de Selena, ella no sabe si está bien dicho o no”.

Raczynski también destacó que tanto Eugenio como Gaby Meza fueron objetivos y no atacaron a la actriz.

Eugenio elogiaba las actuaciones y la película ‘Emilia Pérez’ mientras posaba junto a Selena y parte del elenco de la cinta / Instagram

“Los dos no dicen nada malo, de hecho son bastante objetivos y dicen la verdad. Cuando vean la película se van a dar cuenta de que nadie está mintiendo”. Kristoff Raczynski

Según Raczynski, la polémica fue una “estupidez” y lamentó las amenazas y burlas que surgieron tras las críticas. “Esta crítica constructiva fue la que creó la polémica. Es una estupidez porque nadie la culpó y esos comentarios dieron paso a burlas, amenazas y a la disculpa de Eugenio Derbez. Los fans son el problema están cegados”, concluyó.

Raczynski también criticó la falta de interés de Selena Gómez por aprender el idioma y la cultura latina. “Ella ha querido entrar al mercado latino, pero nunca ha mostrado ese ‘interés’ por aprender ya sea el idioma o un poco de la cultura”, opinó el youtuber.

Esto le dijo Selena Gomez al actor mexicano sobre su crítica / TikTok

Emilia Pérez: Selena Gómez y críticas en redes a la película

A pesar de que ‘Emilia Pérez’ ha sido nominada a los Globos de Oro en 10 categorías y obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cannes, las redes sociales han sido implacables con la película. Incluso la cantante Belinda salió en defensa de Selena Gómez, pero muchos internautas criticaron que una película con temática mexicana no haya contado con actores o actrices mexicanas.

El director de fotografía Rodrigo Prieto, conocido por su trabajo en ‘Barbie’ y ‘Los asesinos de la luna’, también cuestionó la autenticidad de la película.

"¿Por qué no contratar a un diseñador de producción mexicano, un diseñador de vestuario o al menos algunos consultores?” mencionó en una entrevista para Deadline. Aunque elogió la participación de Adriana Paz, señaló que “lo demás no se siente auténtico”.

Prieto aclaró que no está en contra de que directores extranjeros hagan películas sobre México, pero enfatizó que “los detalles son importantes”.

