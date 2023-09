Eugenio Derbez se quiebra en llanto al recordar a Fiona: “Era mi compañera de vida”

La noche del 21 de agosto, el actor Eugenio Derbez anunció el fallecimiento de su querida perrita, Fiona.

Fue a través de sus redes sociales que Eugenio Derbez confirmó el fallecimiento de su más fiel compañera, Fiona. La noticia no solo impactó a la familia, sino también a sus seguidores, pues no había historia o publicación de Instagram que no la mostrara.

Si bien se sabía que el más afectado había sido Eugenio Derbez, fue hasta ahora que mostró su dolor frente a las cámaras, en un un breve encuentro con la prensa.

A punto de salir de viaje, los reporteros de Ventaneando preguntaron cómo estaba tras la muerte de Fiona, y verdaderamente conmovido, dijo que ha tenido un proceso bastante complicado pues Fiona lo acompañaba en todo momento. Este sería el primer viaje que haría sin ella y eso le dolía.

“Ha sido complicado. Es la primera vez que estoy sin ella entonces si ha sido un viaje difícil. No quiero hablar de eso. Me pega mucho todavía”, contó.

Eugenio y su familia están devastados por la partida de Fiona / Instagram: @ederbez

En la misma entrevista contó que Fiona no solo era su más grande amiga, sino un miembro más de su familia.

“Era como una hija y viajó conmigo durante 11 años. Esta es la primera vez en 11 años que me toca estar sin ella y ha sido muy duro. Era mi compañera de vida. Me duele mucho”, después se quebró en llanto, por lo que los reporteros le externaron todo su apoyo.