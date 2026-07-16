Ex del Escorpión Dorado pone condiciones para su nuevo novio, ¿le dicen interesada? “Gasto 80 mil a la semana”

A un año de la polémica que protagonizó con ‘el Escorpión Dorado’, Fabiola Martínez volvió a causar revuelo en redes sociales.

Esta vez, la conductora llamó la atención por hablar sobre la importancia del dinero en una relación sentimental. Incluso reveló cuánto debe ganar la próxima persona que quiera conquistarla. ¿Cuánto dinero debe tener el hombre que quiera estar con Fabiola Martínez? Te contamos.

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Fabiola Martínez / Instagram

¿Qué dijo Fabiola Martínez sobre su próxima pareja?

En una edición del pódcast Los Parrilleros, que contó con Fabiola Martínez y Tito el Ranchero como invitados, le preguntaron cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para poder salir con ella.

La presentadora enlistó las características que busca en una pareja y mencionó que le gustan las personas deportistas, bromistas, que no fumen, que consuman alcohol ocasionalmente y que tengan una vida social con amigos “controlada”.

Sin embargo, al tema al que dedicó más tiempo fue a la estabilidad económica que debe tener esa persona, pues aseguró que le gusta llevar una “buena vida” y que su pareja debe aportarle más de lo que ella gasta mensualmente.

"¿Cómo vas a querer tener una muñequita como yo y ganar 6 mil pesos a la semana, querer darme 10 mil a la semana? (...) Que tenga buena estabilidad económica.” Fabiola Martínez

Fabiola Martínez, presunta amante de ‘Escorpión Dorado’ / Archivo TVNotas y redes sociales

Los conductores del pódcast le pidieron que revelara una cifra aproximada de cuánto debería ganar esa persona, tomando como referencia sus gastos.

Fabiola detalló que sus gastos rondan los 80 mil pesos mensuales, por lo que, según explicó, su próxima pareja debería tener ingresos de alrededor de 500 mil pesos al mes.

“Gasto 80 mil a la semana. Colegio, facultad, gastos médicos, seguro de la camionetita, seguro de la muchacha, seguro del carro de la niña... Mis gastos fijos al mes de 200 no bajan... Una ida al súper son 10-12 mil pesos.” Fabiola Martínez

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¿Quién es Fabiola Martínez y a qué se dedica?

Fabiola Martínez es originaria de Monterrey, Nuevo León, y tiene formación profesional en Psicología y Programación.

Sin embargo, su vida actual gira en torno a la televisión y las redes sociales, pues comenzó con participaciones en programas locales de Monterrey.

Posteriormente, participó en el popular programa Guerra de Chistes de Telehit y, más adelante, en proyectos junto al comediante Óscar Burgos.

Fabiola Martínez alcanzó mayor popularidad tras la polémica que protagonizó al revelar detalles de la relación que tuvo con el youtuber Alex Montiel, mejor conocido como ‘el Escorpión Dorado’.

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¿Cómo fue la relación de Fabiola Martínez con Alex Montiel, ‘el Escorpión Dorado’?

En julio de 2025, Fabiola Martínez se convirtió en tendencia tras exponer una supuesta infidelidad del ‘Escorpión Dorado’ hacia su esposa en entrevista con Adrián Marcelo, al mostrar audios y mensajes que el youtuber presuntamente le enviaba, en los que le declaraba su amor.

La presentadora aseguró que se reunieron alrededor de 15 veces entre Monterrey, Nueva York y Los Ángeles. Durante esos encuentros, incluso realizaron una sesión de fotos y, según contó, él le dio una fecha para poder publicarlas, dando a entender que para entonces ya estaría divorciado, aunque esto no ocurrió.

Montiel respondió con un video en el que compartió su versión de los hechos. Reconoció que en su matrimonio existió un distanciamiento, periodo en el que habría tenido el vínculo con Fabiola y se vieron en 4 ocasiones.

El conflicto disminuyó después de que la esposa de Alex Montiel, Diana Arizu, pidió respeto y estableció límites ante las interacciones relacionadas con el caso.

Esta polémica tuvo varias interpretaciones, una de ellas es que Adrián Marcelo y Fabiola Martínez habrían querido extorsionar a Alex Montiel. Sin embargo, esto nunca fue confirmado por ninguno de los involucrados.

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