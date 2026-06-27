Asesinaron el esposo de una exconductora de Telehit, luego de haber ido a jugar tochito: “Había sido baleado”

Una reconocida conductora e influencer, parte de Telehit en uno de sus puntos más altos, sufrió la trágica muerte de su esposo, luego de que fuera baleado mientras se encontraba en su automóvil. Llevaban más de 10 años de casados. ¿De quién se trata?

Esposo de exconductora de Telehit fue asesinado / Canva

¿Quién es la exconductora de Telehit que sufrió el asesinato de su esposo?

Se trata de Fabiola Martínez, la exconductora de Telehit y parte de Multimedios, quien en el 2019 su vida dio un giro radical, luego de que su esposo fuera asesinado a 10 años de haberse casado con él.

Conocido como “Tito” Gómez, Armando fue un destacado abogado penalista y compañero de vida de Fabiola durante más de diez años. Su relación comenzó en 2008, cuando contrajeron matrimonio y posteriormente construyeron una familia junto a sus dos hijas.

No obstante, la historia que habían formado juntos se vio interrumpida el 8 de septiembre de 2019, cuando Gómez fue atacado a balazos y asesinado en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

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Armando Gómez, esposo de Fabiola Martínez, fue asesinado / Redes sociales

¿Cómo fue asesinado el esposo de la actriz y conductora, Fabiola Martínez?

Fabiola Martínez, vinculada sentimentalmente al Escorpión dorado, contó en entrevista con Adrián Marcelo que su esposo se había ido a jugar tochito la tarde que fue asesinado, de hecho se llevó el carro de ella.

Con el paso de las horas, Fabiola dejó de recibir mensajes de Armando, tampoco contestaba las llamadas, algo que terminó generando angustia en la también actriz. Al salir a buscarlo, notó un operativo policial:

Algo presentí. Agarro a la niña. Iba a tomar un Uber, y en la avenida estaban cerrando. Me dijo un policía que el carro era gris y que había sido baleado. Fabiola Martínez

Aunque en un principio comenzó a creer que había sido secuestrado, la realidad era totalmente diferente. Un policía comenzó a preguntarle sobre los rasgos físicos de Armando, fue ahí que un amigo le marcó y le dijo “lo encontré”.

La esperanza de encontrarlo con vida se esfumó, y esa misma tarde Fabiola compartió un triste mensaje de despedida en sus redes sociales:

Amor mío, dime que es un sueño, dime que ya despierte. Mira nuestra foto de bodas... Eras invencible, ¿por qué me hiciste esto? Te llevas mi vida entera pero seré fuerte, porque tus hijas van a ser tu orgullo. Fabiola Martínez

No se supo si se trató de un ajuste de cuentas o algo relacionado a su actividad como abogado. El hecho generó mucha polémica y miles de mensajes de apoyo a Fabiola y sus hijas.

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Fabiola Martínez se despidió de su esposo con desgarrador mensaje / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Fabiola Martínez en televisión?

Fabiola Martínez es una figura del espectáculo mexicano que ha desarrollado su carrera como conductora, comediante, cantante, modelo, empresaria e influencer.

Su trayectoria en la televisión comenzó tras incorporarse al programa Acábatelo, de Multimedios Televisión, donde destacó como una de las populares “meseritas” del elenco.

Más adelante, consolidó su presencia en Telehit al participar en diversas producciones de entretenimiento, entre ellas:



La escuelita Telehit,

Guerra de chistes y

y Queremos más.

Además de su faceta televisiva, Fabiola también ha incursionado en la música como integrante de Bandoleras, un grupo dedicado a interpretar covers y que se presenta en distintos puntos de México.

Recientemente, Fabiola Martínez sufrió un incidente en pleno vuelo, algo que la llevó a vivir un momento de angustia.

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