Exesposa vs exnovia de Nicandro Díaz en pelea por la herencia del productor, ¡a casi tres años de su muerte!, VIDEO

La muerte de Nicandro Díaz parecía haber puesto fin a una larga historia, pero la batalla por su herencia sigue más viva que nunca. A casi tres años del fallecimiento del reconocido productor de telenovelas, su exesposa, Cynthia Buitrón, y quien fuera su pareja sentimental al momento de morir, Mariana Robles, continúan protagonizando una disputa legal marcada por acusaciones, audiencias y declaraciones cada vez más fuertes.

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¿Por qué Cynthia Buitrón y Mariana Robles pelean la herencia de Nicandro Díaz?

La disputa por la herencia de Nicandro Díaz comenzó poco después de la muerte del productor, ocurrida el 18 de marzo de 2024 tras un accidente registrado en Quintana Roo.

Desde entonces, Cynthia Buitrón y Mariana Robles han sostenido una serie de desacuerdos relacionados con bienes y propiedades que formaban parte del patrimonio del creador de exitosas telenovelas.

Con el paso de los meses, el conflicto dejó de ser un asunto privado para convertirse en una batalla legal que continúa desarrollándose en los tribunales y que sigue generando interés entre el público.

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¿De qué acusa Cynthia Buitrón a Mariana Robles tras la muerte de Nicandro Díaz? ¿Hubo un robo?

Uno de los puntos más polémicos dentro del proceso legal tiene que ver con un automóvil que pertenecía al productor.

De acuerdo con Cynthia Buitrón, Mariana Robles habría tomado el vehículo poco tiempo después del fallecimiento de Nicandro Díaz, una acusación que la exnovia del productor ha rechazado en distintas ocasiones.

Durante una reciente audiencia, Buitrón reiteró su postura y aseguró: “La señora se robó un coche a los 15 días que falleció Nicandro. Ahorita, pues los abogados como no tienen pruebas que no es verdad lo que hicieron es tratar de confundir de volver a preguntar de quién era, que si estaba a nombre de Nicandro, pura confusión”.

¿Qué reveló Mariana Robles sobre el juicio y las acusaciones por la herencia de Nicandro Díaz?

Tras salir de la audiencia más reciente, Mariana Robles negó nuevamente las acusaciones en su contra y aseguró que el proceso se ha extendido innecesariamente.

Según la versión de la expareja del productor, la parte contraria ha recurrido a declaraciones que considera falsas para mantener vivo el conflicto legal.

Además de rechazar cualquier irregularidad relacionada con el automóvil, Robles ha insistido en que las acusaciones carecen de sustento y que buscará demostrarlo ante las autoridades correspondientes.

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¿Por qué Cynthia Buitrón pone en duda el accidente en el que murió Nicandro Díaz?

A lo largo de estos años, Cynthia Buitrón no sólo ha hablado sobre la herencia del productor, sino también sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La exesposa ha llegado a referirse públicamente a la muerte de Nicandro Díaz como un “supuesto accidente”, dejando entrever que mantiene dudas sobre cómo ocurrieron realmente los hechos.

Aunque hasta el momento no existe información oficial que contradiga la versión conocida del accidente, sus declaraciones han llamado la atención debido a que siguen alimentando la controversia alrededor del caso.

¿Cómo va actualmente el proceso legal por la herencia de Nicandro Díaz?

La audiencia realizada esta semana dejó claro que el pleito aún está lejos de resolverse. Ambas partes mantienen posturas completamente opuestas y ninguna parece dispuesta a ceder.

Mientras Cynthia Buitrón sostiene que existen elementos para respaldar sus acusaciones, Mariana Robles insiste en que las versiones en su contra se basan en mentiras y señalamientos sin fundamento.

Por ahora, el caso continúa en manos de las autoridades y será la justicia la que determine el rumbo de una disputa que comenzó tras la muerte de Nicandro Díaz y que, casi tres años después, sigue provocando declaraciones explosivas. Entre acusaciones de supuesto robo, sospechas alrededor del accidente y una herencia en disputa, el nombre del productor continúa dando de qué hablar, incluso después de su partida.