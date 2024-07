Exintegrante de MasterChef Celebrity quedó en la ruina y desesperado buscó trabajo como mesero

El actor, que saltó a la fama gracias a una serie de Televisa, confesó recientemente haber quedado en la ruina. Esto ocurrió después de gastar todos sus ahorros intentando llevar el mismo estilo de vida que sus amigos youtubers.

En una reciente entrevista con Rafael Balderrama para el programa de radio ‘La Mejor FM’, el actor Harold Azuara, quien recientemente participó en MasterChef Celebrity, confesó algunos problemas económicos por los que pasó y que lo llevaron a pensar en trabajar como mesero en un restaurante.

Recordemos que Azuara alcanzó la fama a los 14 años de edad gracias a la serie de Televisa llamada ‘La CQ’, en la cual dio vida a ‘Moncho’ y grabó 100 capítulos.

El joven actor también participó en una obra de teatro del mismo proyecto, llenando teatros como el Metropólitan y recorriendo toda la república mexicana. Pese a su éxito, mencionó que ha pasado por algunos problemas económicos.

Luego, Harold intentó probar suerte en el stand up y en su canal de YouTube. En ese momento conoció a youtubers como Daniel Bautista, Juanpa Zurita y Werevertumorro, entre otros.

Tiempo después, realizó un viaje a Europa con varios influencers y, según Harold, no supo administrar correctamente el dinero que había ganado y lo gastó todo.

El joven actor mencionó que estar con sus amigos youtubers implicó cierto gasto, por lo que terminó derrochando mucho dinero: “En el caso de andarme juntando con youtubers, sí implica cierto gasto. Si todos ganan bien, vienen los gastazos… cosas que, a lo mejor, por no darle el valor correcto al dinero, terminas malgastando, creyendo que estás comprando tu inclusión al grupo”.

Finalmente, Harold Azuara, debido a que no tenía dinero, estaba dispuesto a comenzar a buscar trabajo como mesero. Sin embargo, gracias a Benny Emmanuel, quien participó en la serie ‘La CQ’, pudo regresar a la pantalla chica.

El joven actor reveló que Benny lo invitó a un casting para la serie ‘Rosario Tijeras’, en la cual apareció en todas las temporadas y lo ayudó a volver a ganar dinero.

“Justo el día que fui a buscar trabajo para ser mesero, Benny me habló y me dijo ‘oye, me buscaron para ‘Rosario Tijeras’ y yo no puedo, ¿puedo pasar tus datos?’. (Él) pasó mis datos y me quedé”.