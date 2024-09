Exnovia de Cristian Castro lanza fuerte advertencia a las mujeres que quieran tener una relación con él

Hace algunas semanas, Cristian Castro anunció que retomó su relación con Mariela Sánchez. Pese a los altibajos que marcaron su romance en el pasado, especialmente por unos audios filtrados en los que Mariela se expresaba despectivamente de Cristian, de su madre Verónica Castro, de Yuri y de las mexicanas, anunciaron que están juntos de nuevo.

Desde entonces, la pareja ha dejado ver que tiene planes de llegar al altar. Aunque hasta el momento es solo un deseo compartido, ya que están disfrutando al máximo su etapa de noviazgo. Además, Cristian informó recientemente que Mariela ahora es parte de sus coristas, lo que les permite pasar más tiempo juntos.

Cristian Castro abraza a Mariela Sánchez. / @christiancastro

Exnovia de Cristian Castro confiesa cómo se enteró de que su relación terminó

Fue en julio de este año cuando el programa Chisme no like dio a conocer que Cristian Castro estaba en una nueva relación con Claudia Barrios. En ese momento, incluso se dijo que esta relación había comenzado antes de que el cantante terminara oficialmente con Ingrid Wagner.

“Miren, señores y señoras, la nueva novia de Cristian Castro. Esta es Claudia Barrios, muy parecida a Mariela Sánchez. Es arquitecta, es argentina de Córdoba y tiene una de las empresas de arquitectura más fashion”, comentó Javier Ceriani.

Cabe señalar que, en el programa de espectáculos Intrusos de Argentina, el conductor Pablo Layús manifestó en ese entonces que la supuesta relación entre Claudia y Cristian fue de solo una noche. Mencionó que Cristian conoció a alguien en Buenos Aires, quien lo acompañó a algunos de sus eventos.

Cristian Castro tendría nueva conquista en puerta / Instagram: @cristiancastro / YT: Chisme no like

Ahora, Claudia Barrios reapareció en una entrevista para el programa Todo para la Mujer, en la que reveló que se enteró de que su relación con Cristian Castro había terminado gracias a los medios de comunicación.

Claudia Barrios “Es muy típico de él. Me parece una actitud muy típica de Cristian, esa de desaparecer. Pero bueno, yo no le guardo rencor. Si él decidió volver con Mariela, será porque algo los une. No sé si es amor u otra cosa, pero hay algo que los está uniendo, y creo que se deben a eso. Me sorprendieron algunas cosas que él me contó en la intimidad, y ahora verlos juntos... es como que no entiendo mucho. Pero bueno, te repito, es Cristian... hay que quererlo o amarlo así, o dejarlo”.

No es la primera vez que Cristian Castro usa atuendos y colores llamativos en el cabello / Instagram: @cristiancastro

Claudia Barrios lanza fuerte advertencia a las futuras parejas de Cristian Castro

Claudia también habló sobre cómo es el hijo de Verónica Castro como pareja: “No, no llegamos a hablar de tener bebés. Yo tengo mis hijos. Él tiene los suyos. No llegamos a ese tema. Es demasiado. Cristian vive a una velocidad de uno a mil en milésimas, así que de un día para otro te dice ‘te amo’, y bueno, yo sé que viene de Cristian. Una tiene que poner el freno y acompañarlo a ir más lento, aunque siento que a él no le gusta ir despacio. Él va con esa velocidad, pero no es la mía”.

Por si fuera poco, Claudia lanzó una advertencia a las mujeres que deseen tener un romance con el ‘Gallito feliz’.

Claudia Barrios “No, no, creo que Cristian en ese sentido elige con quién está. Creo que hay que ceder mucho para complacerlo y que él te elija para tenerte ahí como él quiere. Hay mujeres que ceden y otras que no cedemos, y preferimos ir lento”.

Finalmente, Claudia Barrios reveló si regresaría con Cristian Castro:

“Lo invitaría a un asado en mi casa, a que cante, pasarla bien, y nada más. No volvería a tener nada con él”.

