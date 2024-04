Exnovia de Mauricio Ochmann revela cómo ha superado su ruptura con el actor

En noviembre del año pasado, Mauricio Ochmann sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se había separado de la modelo Paulina Burrola, tras dos años de un feliz romance.

Durante un encuentro con la prensa, el actor mencionó que la ruptura se dio en los mejores términos y le deseó todo lo mejor a su expareja.

“Paulina y yo ya no estamos juntos, pero bueno, estoy muy contento con mis hijas, con las mamás de mis hijas, con la familia. Así pasa, las relaciones se terminan. Le deseo lo mejor y la quiero muchísimo. (Nos separamos) en super buenos términos”, dijo en aquella ocasión.

Sin dar muchos detalles, mencionó que su noviazgo terminó a causa del “desgaste” que llegan a tener las relaciones amorosas, por lo que no está cerrado a encontrar el amor en un futuro.

Paulina Burrola y Mauricio Ochmann llevaban dos años de relación / Instagram: @paulinaburrola

No te pierdas: Shakira y su polémico comentario sobre la película de Barbie: “Mis hijos la odiaron”

Paulina Burrola expresa cómo se siente tras la ruptura

A cuatro meses de la separación, Paulina Burrola abrió su corazón y habló de cómo ha superado la ruptura con el histrión. A través de redes sociales, la modelo hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores.

En uno de los cuestionamientos, un internauta le preguntó sobre cómo le ha hecho para “tratar de soltar y no pensar en su última relación”. Ante esto, la también influencer refirió que lo único que sana un corazón roto es el tiempo.

“Toma tu tiempo. Déjate sentir. No puedes ponerle prisa a tus emociones y a tus procesos. Aprende y sigue. Retoma una mejor relación contigo. También te puedo aconsejar que sigas con tus proyectos, tu vida y tus sueños” Paulina Burrola

Para finalizar, también recomendó escuchar a los sentimientos y hacer cosas positivas: “Busca hacerlos desde un buen lugar, no por tapar un dolor, un sentimiento, apagar tus sentimientos. Dales un lugar, escúchalos y sigue”, finalizó.

Paulina Burrola expresa cómo se siente tras su ruptira con Mauricio Ochmann

Checa: Mauricio Ochmann le dedica emotivo mensaje a Aislinn Derbez; afirma que es su “compañera y cómplice”

Paulina Burrola y Mauricio Ochmann terminaron ¿por Aislinn Derbez?

En su momento, una persona cercana a Mauricio y Paulina contó en exclusiva para TVNotas que la modelo estaba “cansada” de que Aislinn Derbez, exesposa del actor, fuera la “prioridad” para su entonces pareja.

De acuerdo con nuestra fuente, Burrola siempre respetó la relación de Ochmann y Aislinn, “pero no estuvo de acuerdo con que Mauricio pasaba más tiempo con su ex que con ella”, pues Paulina no entendía por qué siempre recurría a Mauricio y empezaban a tener problemas, según nos comentó la fuente.

Recordemos que, tras su divorcio en 2020, Mauricio y Aislinn siguieron siendo grandes amigos, principalmente por la hija que tienen en común. Incluso, llegaron a realizar algunos viajes en familia. Han dicho que están trabajando juntos en un nuevo proyecto por lo que se les ha visto juntos.

Mira: Paulina Burrola se hartó de ser plato de segunda mesa: “Siempre estaba antes Aislinn” ¡La verdad del truene!