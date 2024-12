Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ es estafado por una aplicación móvil; ¡le robaron miles de pesos!

Recientemente, Roberto Romano, actor y exnovio de Alicia Machado, fue víctima de la delincuencia. Una reconocida aplicación móvil le robó 18 mil pesos y, si bien ya puso la queja correspondiente, aún no ha obtenido respuesta.

En entrevista para ‘De primera mano’, el también exparticipante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ contó que, hace poco, visitó a su hermana y se olvidó de algunos objetos, por lo que decidió pedir un taxi de aplicación para recuperarlos.

No obstante, sus pertenencias nunca llegaron a su casa y, si bien trató de comunicarse con la conductora designada para ver que había pasado, no obtuvo respuesta alguna.

Así fue como Roberto Romano fue víctima de la delincuencia

El histrión explicó que los objetos robados eran equipos deportivos y electrónicos valuados en más de 18 mil pesos. También mencionó que tiene videos que comprueban que la conductora, quien fue identificada solo como Grecia, recibe una maleta con los artículos en cuestión.

“Tengo todo grabado. Cuando la señora recibe el paquete. La señora lleva 24 días trabajando en la plataforma. Se llama Grecia. Puedes ver en el video cuando mi hermana le da la maleta. En vez de retirarse, ella se va para otra casa de la privada y se queda allí” Roberto Romano

Tras lo ocurrido, la hermana de Romano efectuó el reporte correspondiente con la plataforma. Sin embargo, no se llegó a nada, pues, en primer lugar, la mujer negó haber recibido los objetos.

“No hago este tipo de cosas mediáticas, pero la respuesta (fue pésima). El chofer, Grecia, le contesta que nunca recibió ningún paquete, que estuvo esperando mucho tiempo afuera de la casa y que esperó a que el usuario cancelara, así lo puso, para que no hubiera malinterpretaciones”, manifestó.

Roberto Romano afirma que la plataforma no se quiere hacer responsable

El también influencer mencionó que la plataforma simplemente le comentó que, de acuerdo con sus “políticas”, no se pueden hacer responsables de lo ocurrido.

“Me dice (la plataforma) ‘no, si no aparece la opción de seguro no se qué, no nos hacemos responsables porque, en nuestras políticas y condiciones, allí está”, manifestó.

Para finalizar con la plática, el famoso puntualizó que su único objeto al hacer este tema público es que las plataformas se hagan responsables de este tipo de situaciones.

“Que la gente que tome taxi, sepa quién los va a llevar y se sienta seguro, pero se está volviendo cada vez más inseguro”, concluyó.

Hasta el momento, la plataforma no se ha pronunciado ante este incidente. De igual forma, Roberto Romano no ha comentado si procederá legalmente ante esta situación.

Conductores de ‘De primera mano’ se solidarizan con Roberto Romano

Tras dar la nota, los conductores de ‘De primera mano’ manifestaron su molestia ante lo ocurrido con Roberto Romano, mencionando que tienen muchos conocidos que ya han sufrido de robos por parte de aplicaciones de viaje.

“Hablas a sus oficinas, no te contestan o te dan evasivas. Finalmente, te contestan ‘haga lo que quiera’ y no te resuelven nada”, señalo Gustavo Adolfo Infante.

Por su parte, Lalo Carrillo sostuvo que era una “gandallez” que la aplicación no resolviera lo sucedido con Roberto, pese a que hay muchas pruebas.

“Supuestamente, la aplicación te garantiza que puedes ver por el mapita (por dónde se va el conductor). Hay que reportar todos”, indicó.

