Exparticipante de La casa de los famosos revela que entró al reality por un tema fiscal: “Es muy manipulado”

Thalí García, Niurka, Celia Lora y Gaby Spanic son algunas de las celebridades que han expresado críticas hacia el proyecto ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, acusando a la televisora de manipular el contenido que muestran a sus espectadores.

Recientemente, Arturo Carmona se ha sumado a estas declaraciones. Sin afán de hablar mal del proyecto, Carmona reveló su opinión y su experiencia dentro de ‘La casa de los famosos 3', donde compartió escenario con figuras como Rey Grupero, Dania Méndez, y Aylinn Mujica.

Checa: Ángela Aguilar se tatuó en Roma durante su viaje con Nodal y causó polémica

Arturo Carmona no quería participar, pero un tema fiscal lo obligó

Arturo Carmona fue cuestionado por un reportero de Multimedios sobre si le gustaría participar en alguna otra temporada de ‘La casa de los famosos’. Ante el cuestionamiento, Arturo fue contundente con un rotundo no, y aclaró que en su momento aceptó más que nada por resolver una situación fiscal

importante.

Arturo Carmona y Dania Méndez en La casa de los famosos. / Instagram: Chismecito Channel

“Tuve la invitación de la primera y segunda temporada, la tercera me viene una situación que me empuja a hacerlo. Lo voy a decir, tuve un tema fiscal y se acomodaron los tiempos para que este proyecto me ayudara, pero si no hubiera tenido este tema fiscal no lo hubiera hecho”. Arturo Carmona

“No espero la invitación. Espero no me la hagan (…) no es por hablar mal del proyecto. Simplemente creo que no me suma como persona ni como profesional ni me aportaría para lo que quiero hacer en un futuro. Agradezco la oportunidad. Me tocó cumplir con ellos y ellos conmigo.”

Mira: Eduin Caz sufre aparatosa caída en pleno concierto ¡Salió en silla de ruedas!

Arturo Carmona dice que todo está manipulado en La casa de los famosos

Arturo Carmona también mencionó que por contrato, los participantes se someten y están de acuerdo con las ediciones que haga el programa conforme a lo que le convenga.

Arturo Carmona posando serio a la cámara con saco negro y arena / Facebook: Arturo Carmona/ Instagram: Chismecito Channel

“Lo que sucede dentro en su mayoría es muy distinto a lo que se ve afuera. Una cosa pasa dentro y otra cosa es la que comparten afuera y otra cosa es el 24/7 que lo censuran. Es un show”, agregó Carmona.

“Actuar es complicado, pero como te hacen ver si es muy manipulado. Ellos cuentan lo que quieren contar”, dijo Carmona, sobre la diferencia entre la realidad de la convivencia y lo que se presenta al público.

En resumen, las declaraciones de Arturo Carmona se suman a las críticas previas de otros participantes, arrojando más luz sobre la controversia en torno a ‘La casa de los famosos’.

#labebeshita #lacasadelosfamosos ♬ sonido original - Mariela Pocurull @marielapo Arturo Carmona no volveria a entrar a La Casa de los Famosos , solo entro en la edicion pasada por una cuestion fiscal . Ademas que ya no quieren que se le relacione con la Bebeshita , “es una persona que no conozco y ni quiero conocer” #arturocarmona

Quizá te interesa: Ernesto Laguardia asegura que le pagaron muy poco por protagonizar la telenovela “Quinceañera”